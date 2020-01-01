曼联切尔西恐错过登贝莱 球员誓言留在里昂

索尔斯克亚和兰帕德是在一月转会窗口中与法国射手联系在一起的教练。

穆萨·登贝雷准备好让一群仰慕者失望，他决定留在里昂——至少到赛季结束。

据报道，曼联已经派出一名球探去观察前锋在周二法甲半决赛对阵里尔的比赛，23岁的登贝莱在上半场踢进一个点球，然后在点球大战中再次踢进点球帮助里昂取得晋级。

曾与切尔西和托特纳姆热刺联系在一起，于2018年加盟里昂的登贝莱表示并不急于离开。

赛后他告诉记者：“我是里昂的一名球员，我将一直留在里昂直到赛季结束。”

“我认为今年冬天不会有人离开。很多事情都在讨论中，但我决定忽略这些，专注于比赛。”

这个消息对曼联来说是个打击，特别是索尔斯克亚想要加强他的进攻选择。

马库斯·拉什福德因背部双重应力性骨折至少缺阵两个月，而俱乐部还没有找到卢卡库和阿莱克西斯·桑切斯的替代者，这两人都是在上赛季末加盟了国米。

登贝莱的立场也会让里昂主席奥拉斯感到高兴，奥拉斯在本月早些时候表示，前凯尔特人球员不会离开安盟球场。

他说：“登贝莱不会离开，因为他想留下来和里昂一起赢得一些东西。”

“已经有人向他和其他球员提出了报价，但是我们想要留下的球员没有一个会在一月份离开。”

奥拉斯在周末重申了他的立场，此前有报道称曼联出价5000万欧元(4300万英镑/ 5600万美元)。

在对阵里尔的比赛中攻入一球后，登贝莱在从凯尔特人加盟以来的一个半赛季里已经打进了36粒进球。

本赛季到目前为止，他在各项赛事中攻入16粒进球，有望打破上赛季20粒的记录。

他希望在周日主场对阵图卢兹的比赛中，他的总进球数能有所增加，而里昂目前在法甲的排名是第七。