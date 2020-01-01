曼联、切尔西和多特，桑乔应如何选择下一站？

这位20岁的英格兰边锋面临着一个重大的决定:是回到英超还是在德国再呆一个赛季。

杰登·桑乔在2017年离开曼城后，选择前往德甲加盟了多特蒙德。

为了得到稳定的一线队出场时间，这位边锋选择离开阿提哈德球场转会到伊杜纳公园球场，从目前的情况网来看，英格兰国脚确实实现了自己当初的愿望。

如今，三年过去了，桑乔已经成长为欧洲顶级球员，足以跻身欧洲任何一支球队的首发十一人之列，也是众多球队的引援目标，其中包括曼联和切尔西。

其他球队

下面，够力足球分析了桑乔转会三大目的地的利弊……

签约曼联

桑乔2020年最可能的下一站是老特拉福德，曼联球迷已经在憧憬红魔2020-21赛季的首发十一人，他们认为这位英格兰国脚将与保罗·博格巴、布鲁诺·费尔南德斯、安东尼·马夏尔和马库斯·拉斯福德成为一支攻击力十足球队的进攻核心。

结束沃特福德青训营生活之后，桑乔在曼彻斯特生活了两年，不过当时他效力于曼联的同城死敌曼城。考虑到他离开曼城的方式，这位20岁的球员不可能重新回到蓝月亮阵中，也不会排斥穿上曼联球衣。

回到曼彻斯特将会给桑乔带来更多的关注，要知道曼联和多特蒙德在世界足坛的地位根本不可不同日而语。不过这也可能放大有关桑乔的一些争议，在效力德甲期间，桑乔经常是德国小报的焦点，曾出现过训练态度不端、延迟归队等情况。

在索尔斯克亚的带领下，曼联正处于一个过渡阶段，他正在努力恢复自己在昔日传奇教练弗格森手下踢球的辉煌岁月。

年轻的攻击手丹尼尔·詹姆斯和梅森·格林伍德在2019-20赛季成为了红魔的闪光点，但如果桑乔到来，他们可能会被排除在首发十一人之外，马夏尔、拉什福德加桑乔可能会是曼联的进攻三叉戟。

从上海申花租借伊哈洛让曼联得到了一位传统9号球员，不过桑乔的加盟可能意味着马夏尔能够承担更多的中锋工作，而不必花费大价钱去签下一位新前锋。

目前红魔最大的绊脚石是转会费，曼联只愿意为桑乔掏出8500万英镑，这远低于多特蒙德对自己最具价值资产的1亿英镑要价。

签约切尔西

不像其他遭受新型冠状病毒疫情重创的球队，切尔西是一家可以在转会市场上“撒钱”的豪门。

蓝军目前已经签下了齐耶赫和维尔纳，不过这两人还没有正式前往斯坦福桥报道。

在切尔西决定激活德国国脚4750万英镑的解约金之前，桑乔的名字一直和切尔西有所联系，他与维尔纳都在兰帕德的引援名单之上。

蓝军从莱比锡签下维尔纳的价格不到多特蒙德为桑乔标价的一半，这也让他们有能力去完成另一笔交易——从莱斯特城签下英格兰边后卫本·奇尔维尔。

弗兰克·兰帕德将在今夏晚些时候继续在转会市场上“扫货”，不过目前切尔西的优先任务是确保和奇尔维尔的交易。

这一切让桑乔在今夏转会至切尔西的可能性大为降低，不过你依旧无法否认，他确实是切尔西年轻锋线的完美补充。

有了塔米·亚伯拉罕作为传统中锋，桑乔可以在斯坦福桥与维尔纳两翼齐飞，坐镇两侧边路，他们的速度和盘带能力肯定会成为英超防守球员们的噩梦。

就像在老特拉福德的索尔斯克亚一样，兰帕德希望打造带有自己烙印的切尔西，而桑乔则可能成为罗本或达夫那种风格的球员。

桑乔在切尔西的压力可能会比在曼联要小，毕竟红魔球迷的苛刻举世皆知，只要在一个赛季无法拿到冠军奖杯，球队从上到下都会成为被攻讦的目标。

而兰帕德治下的切尔西面对的舆论压力则要小很多，由于俱乐部去年未能签下球员，蓝军下赛季的主要问题依旧是重建，而不是夺冠。

搬到伦敦也会让桑乔回到离他原来的家更近的地方，他在肯宁顿长大，在7岁加入沃特福德之前是切尔西的球迷。

留在多特蒙德

对桑乔来说，这个夏天最简单的解决办法就是留在多特蒙德。他深受这家德国俱乐部球迷与队员的喜爱。

但是对于桑乔来说，最简单的解决方案可能并不是最理想的解决方案，他并没有长期留在威斯特法轮球场的计划，更愿意回到英超赛场。

桑乔与多特蒙德的现有合同将在2022年到期，这意味着大黄蜂将不得不在今年夏天或明年1月将其送走，以实现利润最大化。如果他们允许桑乔进入合同年，他们可能会在两个赛季后人财两失。

多特蒙德首席执行官瓦茨克相信可以在2020-21赛季留下桑乔，他们不会以低于1亿英镑的转会费放走英国人。

尽管多特蒙德预计因新型冠状病毒疫情损失4500万欧元，但瓦茨克不会允许桑乔被折价出售。

“如果桑乔来到我们面前，说他绝对想要离开，我们会放走他，不过到目前为止，还不是这样，他并没有告诉我们他想离队。不过如果有俱乐部愿意支付我们的要价，那么我们愿意进行谈判。”他告诉Sport1。

“我不认为有俱乐部会支付这笔钱，他也不会因新型冠状病毒疫情而被打折出售，我们已经结束了被迫出售重要球员的阶段，我不认为不会在今夏转会离开。”

桑乔本赛季在德甲的表现非常出色，留在这里可以让他和哈兰德一起度过至少一个完整的赛季，挪威人在一月份加盟多特蒙德之后一直有着出色的发挥。

这两名球员在法夫尔的3-4-3阵型中表现出众，在俱乐部再呆一个赛季将会让桑乔在2021年转会之前取得更大的进步。

届时切尔西和曼联将会完成更彻底的重建，而他的出色表现也将说服其他欧洲豪门的为他奉上一份优厚的报价。