曼联传奇费迪南德承认：梅西在欧冠决赛中让我很难堪

在2011年温布利球场的决赛中，阿根廷人在禁区外打进了一粒漂亮的进球，让巴塞罗那再度取得领先。

费迪南德承认，在2011年欧冠决赛曼联输给巴塞罗那后，他感到很难堪。

佩德罗、梅西和比利亚的进球帮助瓜迪奥拉的球队在温布利3-1战胜了红魔，曼联方面则只有鲁尼打入了一粒安慰球。

那个赛的巴萨被外界视为有史以来最好的球队之一，布斯克茨、哈维和伊涅斯塔的三人组合可以说代表着他们的巅峰时期。

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就在两年前，费迪南德也曾遭遇过类似的失败，在那场比赛中，梅西打入了一记经典的头球。

“梅西是一个杀手。”当被问到谁是他对阵过最佳球员时，费迪南德告诉Copa90。

“罗纳尔迪尼奥是那种虚幻的，自由流动的魔术师。”

“但对梅西来说，他不仅能做到这一切，还总能在比赛中拿到进球或助攻。”

费迪南德透露了在2011年的比赛后，他与另两位红魔传奇吉格斯和斯科尔斯的对话，当时巴萨赢得了比赛的胜利，在三年内获得了他们的第二座欧冠冠军奖杯。

“巴萨在温布利给我们上了一课。我站在那里看着他们举起奖杯，我，吉格斯和斯科尔斯双手捂着嘴站在那，我说：‘伙计们，我觉得很尴尬。’梅西可以放肆庆祝了。” ​​​

弗格森的球队也曾在1998-99赛季和2007-08赛季两次夺得欧冠冠军。

“毫无疑问，那支巴萨是当时欧洲最好的球队。”费迪南德承认。

“等到我成为一位主帅的时候，我会说那支巴萨是我们遇到过的最好的球队。每个人都会承认这一点，我也不例外。”

“当你像那样被打得落花流水时，再想翻盘就很难了，巴萨并没有给过我们这样的机会。”

“我不知道那支巴萨能占据这个位置多久，是否会有球队在某个时候超过那支巴萨……他们当然有着正确的哲学，但你很难再找到像哈维、伊涅斯塔和梅西这样的球员。”

当时的那支曼联也是欧洲足坛最好的球衣之一，2011年的那场决赛是他们四个赛季以来参加的第三场欧冠决赛。

不过从目前的情况来看，这也是曼联最后一次在欧冠决赛中亮相，至于巴塞罗那，他们则在2014-15赛季的欧冠决赛中3-1击败了尤文图斯。