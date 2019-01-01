曼联传奇支招：买莱万 买迪巴拉

今年夏天，预计红魔将在转会窗大展拳脚。曼联名宿安迪·科尔表示，索尔斯克亚会大力加强进攻火力。

曼联希望引进另一名前锋，安迪·科尔透露，罗伯特·莱万多夫斯基和保罗·迪巴拉是球队的理想人选。

预计红魔将在下一个转会窗口非常繁忙，因为他们试图从令人失望的2018-19赛季中恢复过来。本赛季曼联在英超联赛中排名第六，没有拿到任何奖杯。

索尔斯克亚已经承认，老特拉福德正在进行改革，曼联正在制定引援计划。

曼联的愿望清单上最可能占据首要位置的就是前锋了。卢卡库很有可能会离开，而桑切斯是否留下也很难说。

作为俱乐部1999年三冠王的一员，科尔不会对红魔又一次大手笔购买前锋感到惊讶。

拜仁慕尼黑的莱万多夫斯基和尤文图斯的迪巴拉都是可能的引援对象，而里昂的前凯尔特人前锋穆萨·登贝莱据说是另一个潜在目标。

“曼联一直是一个爱买中锋的球队，这是俱乐部传统。”科尔告诉talkSPORT。

“我看不会有什么改变。因为他们已经花了很多钱在中锋身上。

“曼联会再买一位前锋吗？很有可能会。想要夺冠，赢得任何荣誉，你都需要进球。

“所以如果他们买下又一名中锋，我不会感到惊讶。”

在2018-19赛季，曼联有四名球员联赛进球数上双——博格巴，拉什福德，马夏尔和卢卡库 ——但有时在比赛的最后30分钟会缺乏斗志。

作为中场的博格巴打进了13球，是进球最多曼联球员。在这些年的萎靡下，索尔斯克亚急需一个能领导进攻线的人选——能够在前场颇具存在感，且不辱传统和使命。