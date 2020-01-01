曼联会是暴露利物浦锋线和边后卫的最佳选择？

红军朝着英超冠军越来越近，但是他们本赛季唯一没能击败的对手将于周日来到安菲尔德。

在一般情况下，我们没有理由认为一个12连胜的球队会输给联赛积分榜上落后27分的对手。

然而，关于西北德比，有一些事情是不容易叙述的。

去年2月，曼联在主场踢了一场让人难以置信的比赛，让利物浦与联赛冠军失之交臂。

去年10月，索尔斯克亚的球队差点就击败了克洛普。

以为周日东道主会轻松胜利是天真的，无论曼联是否在进球方面略显挣扎，而利物浦在九场比赛后只丢一球。即使是最偏向曼联的支持者也承认一个11人的组合将会形成令人尴尬的是一面倒。

但是这场比赛通常不遵循脚本。更重要的是，曼联对反攻速度上的注重可能会使他们成为最终暴露利物浦的高线和边后卫的完美球队。

但是在我们开始分析周日的战术之前，有必要提醒一下我们自己，索尔斯克亚是如何在2019- 2020赛季取得其他英超教练都没有取得过的成绩的——从联赛领头羊身上拿分。

曼联打出了令人惊讶的3-4-1-2阵型，拉什福德和詹姆斯担任两个突前前锋，在利物浦中后卫的两边勤快地跑位。

边翼位的使用意味着东道主可以将克洛普的后卫线拉得比他们希望的更宽，从而为詹姆斯和拉斯福德在边后卫和中后卫之间腾出了空间。在比赛的大部分时间里，这个战术都表现得非常出色。

在防守上，这意味着曼联与利物浦锋线的三对三，让边后卫亚伦·万比萨卡和阿什利·杨在必要的时候紧盯着着安德鲁·罗伯逊和特伦特·亚历山大-阿诺德。

索尔斯克亚的阵型很大程度上受到0-1惜败谢菲尔德联的影响，他们一直对对方制造着威胁，直到比赛的最后30分钟才开始减弱。

他们逐渐后撤，安德里亚斯·佩雷拉落在中场，边后卫向两侧拉宽，形成5-3-2阵型，在两翼留下太多空间。利物浦开始占据统治地位，索尔斯克亚更加谨慎，将拉什福德孤立在狭窄的5-4-1的顶部。

亚当·拉拉那在第85分钟扳平比分——罗伯逊的传中造成的混乱——是曼联在禁区内被弄得晕头转向的必然结果。

如果曼联想要在周日击败利物浦，索尔斯克亚应该在安菲尔德做同样的事情，再次使用3-4-1-2的变形。

拉什福德可能会因为伤病而缺席比赛，这意味着安东尼·马夏尔和詹姆斯将会出现在前场。或者索尔斯克亚可能会采用更多的3-4-3阵型，詹姆斯和杰西·林加德在马夏尔之后提供速度。

不管怎样，这一次的主要目标是变得更勇敢，避免在时间一分一秒地过去的时候回撤到自己防守腹地的冲动。

但是把联赛第二次交手的赛程放在一边，曼联的优势在于进攻的速度，以及利用这一点的应对策略。本赛季，他们在与“六强”和莱斯特的八场比赛中拿下了14分，这反映出他们的战术策略严重依赖于对方绝大多数的控球权。

索尔斯克亚在训练中没有传授深入的进攻战术，再加上中场的跑动和球队核心的整体萎靡不振，使得球员们只能在控球时临时发挥。因此，对手很容易后撤死守并让曼联越发沮丧。

然而，这意味着当允许曼联后撤防守时，他们会找回自己的战术方式。

马夏尔和詹姆斯可以在利物浦的高后卫身后快速突破，特别是如果弗雷德能够从利物浦最初的压迫中抽身，把球传出去。

他不断提高的表现是本赛季为数不多的亮点之一。由于法比尼奥不太可能恢复到首发状态，利物浦可能会在过渡阶段处于开放状态，而弗雷德——如果他在比赛中处于最佳状态——可能会把曼联的前锋送入一个完全开放的红军半场。

这是一个模糊的计划，但成功的机会相对较高。

而克洛普可能会比平时更加谨慎，保持利物浦的阵型更深，规避更多的风险，因为他担心比赛本身会让他的球员变得脆弱。

所以这可能是一场低得分、但是紧张的比赛，尽管克洛普不太可能接受0:0被逼平。

为了真正的反击曼联的威胁，他将目光瞄准客队最明显的弱点：左后卫布兰登·威廉姆斯。

这名19岁的球员很好地代替了受伤的卢克·肖，但是他的位置感和铲断的力量，是曼联的弱点所在。

穆罕默德·萨拉赫肯定会幻想自己有机会直接面对威廉姆斯。如果克洛普指示利物浦向右倾斜，千万不要感到惊讶，因为萨迪奥·马内面临着在另一边超过万比萨卡的艰巨任务。前水晶宫后卫是这个国家最好的拦截者。

再一次，担心曼联的速度太快，阵型太宽，直接掉入去年2月0-0战平的陷阱。东道主不应该害怕一支远不如他们的球队。

如果利物浦带着我们所期望的目的和能量踢球，那么他们应该是第一个放弃球权，并且在阻截时更加犀利，在中场形成一股强大的力量，把曼联往后推——不管需要多长时间——最终取得进球。

索尔斯克亚领导下的曼联还没有被利物浦击败。尽管克洛普的球队在面对五人防守时遇到了很多问题，尽管哈利·马奎尔给了曼联很大的决心，尽管马夏尔制造了很多威胁，但事实上起到作用的更多的是利物浦的德比日心态，而不是战术能力。

克洛普和他的队员们现在也应该已经吸取了教训。