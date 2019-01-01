曼联众星出席慈善晚宴 索帅捐手表筹3.5万英镑

曼联主帅和一线队球员在英格兰当地时间周三晚间出席了在老特拉福德举办的联合国儿童基金会慈善晚宴。

曼联在索尔斯克亚担任临时主帅以来，不但在球场上有值得庆贺的战绩，在球场之外，他们也迎来了俱乐部与联合国儿童基金会（UNICEF）组织合作的20周年纪念。

英格兰当地时间周三晚间，红魔在老特拉福德为联合国儿童基金会举办了年度慈善晚宴。

曼联一线队绝大多数成员都盛装出席了晚宴，主帅索尔斯克亚携夫人、助理教练卡里克也带着夫人参加了晚宴。

博格巴、林加德、卢卡库等球员都走上了红地毯。这些昔日在球场上挥洒汗水的球员们，此时显得格外时尚有型。

队内的西语帮，包括埃雷拉、罗霍、马塔、德赫亚和门将教练阿尔瓦雷斯在内则一起在红毯上驻足并合影留念。

主帅索尔斯克亚在这次晚宴中捐出了自己回到俱乐部第一天获得的泰格豪雅赠送的手表，该手表上刻有索尔斯克亚的名字，一位曼联球迷在晚宴现场以35000英镑的价格将其拍下。

整个晚宴为慈善基金筹集善款超过20万英镑。

这是曼联俱乐部与联合国儿童基金会成为合作伙伴的第20年，在足球俱乐部与全球儿童慈善基金组织的合作中，曼联和联合国儿童基金会的合作最为长久。

在此期间，双方通过合作方式共筹集慈善基金高达400万英镑，改善了全世界数以百万计的儿童的生活。