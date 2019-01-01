曼联今夏第一签 詹姆斯与红魔签下五年合同

威尔士国脚已经完成了从斯旺西的转会，成为索尔斯克亚在老特拉福德的第一个签下的新球员。

威尔士边锋丹尼尔·詹姆斯正式完成了转会曼联的手续，与曼联签订了一份为期五年的合同。

这位21岁的球员于周三下午在老特拉福德亮相，上周他从斯旺西城以1500万英镑(合1900万美元)的身价转会加盟曼联。

詹姆斯在自由球场度过了一个辉煌的2018-19赛季，在英冠联赛中贡献了4个进球和7次助攻。

现在他将有机会在英超给人们留下深刻的印象，这让曼联主教练索尔斯克亚非常高兴。

挪威主帅在完成俱乐部的首个夏季签约后表达了他的兴奋之情，他说：“丹尼尔是一个令人兴奋的年轻边锋，他的技巧、视野都很不错，另外还有出色的速度和良好的职业道德。他在斯旺西度过了一个伟大的赛季，具备了成为曼联球员的所有条件。”

“我们很高兴他和我们俱乐部签约，我们都期待着和他一起工作。这是丹尼尔继续发展的完美环境。”

詹姆斯在接受记者采访时也表现出同样积极的情绪，他承认自己迫不及待地要开始新的挑战。

“这是我一生中最美好的日子之一，也是我非常期待的挑战，”他开始说道。“英超是世界上最好的联赛，曼联是我作为一名球员得到继续发展的完美地方。”

“对我和我的家人来说，这是一个无比自豪的时刻。然而，父亲不能和我们分享这段经历，让我感到有些悲伤。我期待着与奥莱一起工作，与团队见面，让一切开始。”

詹姆斯在斯旺西一路高升，直到2016年进入一线队大名单，并在2017年租借到什鲁斯伯里后成为球队的主力。

这位年轻的攻击手上赛季为天鹅队出场34次，并在最近的2020年欧洲杯预选赛中入选吉格斯的威尔士国家队。

斯旺西的高层们对詹姆斯的离开感到很难过，但是俱乐部主席特雷弗·伯奇在确认他离开的同时，对他的未来表达了良好的祝愿。

伯奇说：“我们显然对失去丹尼尔这样的球员感到非常失望，尤其是在经历了一个对我们来说意义非凡的突破性的赛季，以及他给观众带来的快乐之后。”

“然而，考虑到他的表现水平，以及他的合同还有一年到期，一旦一家像曼联这样有实力的俱乐部来找他，几乎不可能留住他，这是不可避免的。”

“不用说，我们祝愿他在新俱乐部一切顺利，尤其是在他父亲最近不幸去世之后。”

“我们只能感谢丹尼尔在过去一个赛季所做的贡献，以及他给我们带来的快乐。我相信他前途无量，我们祝愿他事业有成。”