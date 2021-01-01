曼联买得起C罗，但是他们应该买他吗？

这名葡萄牙国脚再次与回到老特拉福德联系在一起，因为关于他在尤文图斯未来的怀疑在不断增长。

在上周的超级联赛喧嚣中，隐藏着一个转会故事，如果在其他任何一个正常的星期里，这个故事几乎会在互联网上引起轰动。

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多可能再次与曼联签约。

虽然这从来没有发生过。

每次有C罗不高兴或者想要转会的消息出现时，老特拉福德“梦想”的团聚就会被报道出来。

早在2018年，穆里尼奥就被问及葡萄牙国脚回归曼联的可能性，但教练坚称“这不是讨论的问题”。

尽管索尔斯克亚在三月份已经把他的前队友列为潜在的梦想签入对象，但这个夏天很可能也是如此。

那么，这一次它又从何而来?

C罗对尤文图斯不满意的原因有很多。

他被媒体指责为欧冠16强被波尔图淘汰的罪魁祸首，斑马军团有可能下赛季甚至无法参加欧冠比赛。

尤文目前在意甲联赛排名第四，与排名第五的AC米兰平分秋色，他们还要在5月9日对阵AC米兰。在赛季的最后一个月，他们还有一场与等待加冕的国际米兰的比赛，这意味着丢掉更多积分的可能性是非常真实的。

36岁的C罗尽管身体状况极佳，但如果他想第六次举起欧冠奖杯，时间已经不多了。

他在都灵的合同将于2022年夏天到期，据信，如果尤文图斯没有资格参加下赛季的欧冠，他们将不得不考虑从他们的工资账单上削减C罗。

据了解，他目前的年收入为3000万欧元，这意味着他在一定程度上是意甲收入最高的球员。

这正是曼联的切入点。

红魔是为数不多的几家能够负担得起C罗工资的俱乐部之一，尽管他们的财务受到了疫情的严重影响。

曼联最近的财务账目显示，他们近1000名员工的年薪为2.84亿英镑，而12个月前为3.32亿英镑。

10%的降幅表明，这笔资金是曼联预留的。然而，事情并没有那么简单。

“曼联能买得起他吗？是的，他们买得起。”足球金融专家基兰·马奎尔告诉够力足球：“他们的工资账单在2020年确实受到了相当负面的打击，所以他们还有余地支付更多的工资。”

“同时，从公关的角度来看，格雷泽将会不顾一切地从帽子里变出一只兔子，而这只兔子可能就是C罗。这些可能是正面的。”

“他们有足够的钱来做这件事，同时他们也有一个透支机制，他们几乎可以肯定他们也有资格参加欧冠，所以这些钱他们几乎可以保证下赛季。”

但问题是他对工资的要求。如果他想赚和现在在意大利一样多的钱，也不会是三千万。

“他得赚更多的钱，因为意大利的税收制度非常有利，他们允许球员支付固定费用，并将大量资金存放在海外。”

即使C罗为了促成转会而降薪(有人暗示他准备这么做)，人们仍然怀疑他是否愿意回到曼彻斯特。

这位五次金球奖得主是老特拉福德永远的神，他担心如果第二次效力不顺利，他在曼联球迷中的声誉将会受损。

与此同时，在索尔斯克亚的领导下，曼联已经改变了他们的转会策略，主要关注年轻球员，只考虑像卡瓦尼这样的廉价老将，因为他们想在桑切斯离开后稳定他们的工资结构。

例如，即使C罗从中抽取1000万欧元，他的收入仍会超过俱乐部最高收入球员德赫亚。

所以，虽然曼联是为数不多的几家能够负担得起C罗的俱乐部之一，但他们是否愿意为一个36岁的球员花这么多钱则是另一回事了。实际上，他们的优先事项在其他地方。

C罗将永远在曼联的历史书中占有一席之地，但他书写新的篇章的可能性微乎其微。