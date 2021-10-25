曼联主场0-5惨败利物浦 创造126年来最惨痛失利纪录

萨拉赫的帽子戏法，凯塔和若塔的进球，博格巴的红牌让红魔经历了值得遗忘的一天

今天凌晨，曼联在老特拉福德0-5惨败死敌利物浦，创下了126年来的最糟糕纪录，以及球队一个多世纪以来的最大比分失利。

萨拉赫破纪录的帽子戏法，凯塔和若塔的进球，博格巴的红牌是红魔这场糟糕比赛的缩影。

在观看克洛普的队伍在老特拉福德大杀四方时，主队创造了一些尴尬的历史——而其中一个纪录，甚至可以追溯到19世纪。

索尔斯克亚的球队遭遇了他们在双红会中第二惨痛的失利，这也是自维多利亚女王登上王位以来曼联最糟糕的一场失利。

1895年10月，当曼联还被称为牛顿希思的时候，他们在安菲尔德遭受了利物浦7-1的重创，苏格兰人乔-卡西迪为客场作战的牛顿希斯打进了唯一的一球。

红魔也创下了主场双红会的历史最惨痛的失利记录，自1955年以来首次在主场至少丢5次。

红魔这次惨败对索尔斯克亚作为曼联主教练的位置来说是一个严重的打击。

曼联名宿加里-内维尔承认俱乐部现在面临一个关键时刻，他没有选择转移批评，但认为索帅在重压之下仍然有机会扭转局势。

他告诉天空体育：“在某些方面，这场比赛后的压力将是无法忍受的，董事会已经让每个人都意识到，他们会坚定地支持这位主教练，让他留下。毫无疑问，这样的结果会破坏这一点，这是发人深省的。”

“曼联需要改变。我相信索帅会有机会改变的。但是会有来自各个方面的压力。毫无疑问，主帅将会受到彻底的打击。

“人们会要他下课，但你想知道这场失利会对球员造成什么影响，他们将如何振作起来？在这之后就没有藏身之处了。

“曼联将会完全丧失斗志，接下来的24小时将会是这个足球俱乐部有史以来最热的一天。”