曼联与葡萄牙体育就费尔南德斯转会费陷入拉锯

尽管这名球员已经同意转会，但两家俱乐部之间关于转会费的谈判仍在继续。

根据葡萄牙媒体报道，布鲁诺·费尔南德斯已经和曼联签订了一份5年半的合同，合同在2025年夏天到期。费尔南德斯本赛季在24场比赛中打进13球，贡献13次助攻。

据说，葡萄牙体育对费尔南德斯的估价为7000万欧元，不过他们声称将收取首付款，其余部分将以奖金相关的分期付款方式支付。

此外，据O Jogo报道，葡萄牙体育已经要求将马科斯·罗霍作为交易的一部分，并愿意接受5000万欧元加上罗霍交换费尔南德斯。

然而，这笔交易也有一个问题，葡萄牙体育希望曼联支付罗霍部分工资，而这些工资目前是一个绊脚石，也是确保转会成功的关键因素。

这位多面手后卫在老特拉福德的周薪是16万英镑，这名球员的转会很可能以租借的形式进行。

但是O Jogo警告说如果不能就罗霍达成协议，曼联和葡萄牙体育将需要回到谈判桌上来解决费尔南德斯的转会费问题。

O Jogo的编辑菲利佩·迪亚斯告诉天空体育：“葡萄牙体育将接受7000万欧元，但将以分期付款的方式支付。曼联是布鲁诺·费尔南德斯在英格兰非常喜欢的俱乐部，是他非常想效力的俱乐部。”

葡萄牙体育主教练豪尔赫·西拉斯似乎也接受了费尔南德斯在这个月离开的事实。

“他是一个出色的球员。所有像布鲁诺这样的球员都有很大的市场。”他说：“我们知道他将会是一个经常被谈论的球员，并且像他们所说的那样被其他俱乐部追逐。”

“我不喜欢事先考虑这个问题，但如果布鲁诺不跟我们在一起，我会考虑我们队中的其他人选。”

“我希望这不会发生。不幸的是，在葡萄牙，我们不能留住最好的球员。布鲁诺是联盟中最好的球员。”