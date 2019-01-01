曼联不需要这种人 内维尔为卢卡库离队欢呼

这位前后卫认为，在将卢卡库卖给国米后，曼联仍有部分球员需要清理。

卢卡库在刚刚过去的8月以8000万欧元的身价，从曼联转会加盟国际米兰。这位比利时国脚仅仅在曼联效力了两个赛季，在各项赛事中为球队出场96次，打入42球，但最终没能赢得主帅索斯盖特的青睐。

前红魔队长内维尔对于卢卡库的离队表示了欢迎，他就在社交媒体上质疑了卢卡库超重以及“不职业会传染”的问题。

卢卡库也对此进行了回应，如今效力蓝黑军团的射手在本周告诉BBC体育：“他可以讨论我的健康状况，但他永远也不应该讨论我的职业素养，说我不够努力。这是他不能说的话。”

不过，内维尔并不会因为卢卡库的反击而闭口不言，他在自己的推特上继续写道：“我为他离开感到高兴。除非所有认为自己比俱乐部更重要，不想留在球队的人都走了，那我就高兴了。”

“我现在并不在乎球员一个赛季是打入25球，10球还是5球。”

“我们只需要那些希望为俱乐部出场的球员。把这些人挑出来之后再来建设球队，这就是我想要的。这可能会需要一些时间，所以我们要保持耐心。”

曼联目前仅排名联赛第七，他们已经三场比赛未尝胜绩，上周更是爆冷输给了水晶宫。

国家队比赛日之后，索尔斯克亚的球队会在9月14日重返英超赛场，他们将在主场迎战莱斯特城。