曼联不联？结束曼联不和传闻的唯一方法就是稳定赢球

两周前，曼联在足总杯中1-0领先米德尔斯堡，离中场哨声还有几分钟，老特拉福德的公共广播系统宣布在中场休息期间没有食物或点心出售。

后来人们才知道，比赛前的一次电涌导致了收银台的故障——俱乐部遇到的问题不仅仅是在球场上。

到目前为止，这对曼联来说是一个困难的赛季。他们已经更换了主教练，球员们不开心，并且有公开的分歧。

就目前的情况来看，他们毫无说服力地抓住宝贵的前四名位置，获得前四意味着能参加欧冠。

周二在英超联赛中战胜布莱顿后，曼联升至第四位，人们希望这宝贵的三分能在另一场重要的比赛前减少老特拉福德的紧张气氛，包括对马德里竞技的两回合比赛。

然而，关于更衣室内斗的报道却越来越多。

在过去的几个月里，马夏尔和林加德在朗尼克向媒体发表评论后，已经在社交媒体上发文反驳，现在拉什福德也在社交媒体上谈论了球队内讧的事情。

这名英格兰国脚本周回应了关于英格兰球员和C罗领导的派系在更衣室中存在分歧的说法。

拉什福德反击了一名记者，说这个故事是编造的。而据了解，这位24岁的球员与C罗之间没有问题，而其他消息来源认为，关于更衣室分歧的故事是编造的。

实际情况介于两者之间。正如全国各地的俱乐部一样，球队充满了不同的小团体。

那些接近俱乐部的人否认这已经发展成一个大分裂。然而，据了解，有些人对朗尼克是否适合这份工作表示怀疑，而且对一些训练课也有私底下的批评。

让这种不确定性和模糊性的感觉更加强烈的是，这支球队下个赛季会是什么样子还是个未知数，届时朗尼克将转型成为俱乐部顾问。

只要对曼联下赛季的欧冠资格有疑问，就会有关于C罗离队、博格巴合同到期和新的首席执行官仍在适应的讨论。

这是一个感觉陷入漩涡的俱乐部。尽管他们尽力摆脱他们所处的情况，但他们就是做不到。

在对阵布莱顿的比赛中，曼联下半场的表现更好——尽管是面对只有10个人应战的对手——但本周末他们面对的是利兹联。

利兹联或许在积分榜上排名第15位，但两队之间激烈的恩怨，比结果和积分榜更深入。

上一次曼联球迷在英超联赛中前往埃兰路是在2003年，当时由于罗伊-基恩在第81分钟的进球，他们取得了胜利。

客场的球迷不仅希望他们的队长在周日下午打进一球，还希望他们能展现出领导力和团结，让场外的一切言论烟消云散。

如果这支球队能够在本赛季结束前在英超和欧冠中继续前进，那么曼联不仅会让他们的怀疑者闭嘴，而且会平息不满的杂音。

虽然球队正在努力展示他们是曼联，但在联赛中击败宿敌利兹联会是证明这一点的最好方式。