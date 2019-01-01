曼联万毕萨卡转会谈不拢 U21教练：国家队来帮忙

这位21岁的后卫的俱乐部未来在曼联和水晶宫之间摇摆，而同时他还是试图为他的国家带来欧洲荣誉。

英格兰U21国家队主教练布思罗伊德坚持说，他和他的其他工作人员将尽一切可能帮助万-比萨卡从水晶宫转会去到曼联。

21岁的万-比萨卡目前和其他年轻的三狮队员们一起在意大利，他们希望在今年夏天的2019年欧洲杯比赛中获得荣誉。

但当他代表国家队奋战时，在英格兰，红魔和水晶宫还在继续就他的转会进行谈判。

有报道称，虽然老鹰队拒绝了价值5000万英镑(6300万美元)的报价，但曼联将以更高的报价再次回到谈判中来。

这名后卫在国家队比赛中的缺席显然对达成任何交易带来一定的难度，但布思罗伊德并不担心这个问题会对他的球队造成潜在的破坏。

“这似乎已经持续了很长时间，”教练在谈到万-比萨卡转会传闻时说。

“我们上次在波兰遇到了类似的情况，那时是乔丹·皮克福德，很多人都在猜测。

“埃弗顿同意了这笔交易，他们和我们合作得非常紧密，他们非常尊重我们，没有参与我们的训练和建设，最后我们完成了交易——医护人员就在离我们很远的一家酒店里。”

“如果这真的发生了，我们当然不会阻止任何人，我们会和人们交谈，看看我们是否能以任何方式提供帮助，只要两家俱乐部都满意。”

“如果那样的话，我们将不胜感激。如果情况不适合我们，我们会找到合适的时间。”

在这种激烈的猜测中，万-比萨卡在英格兰最后时刻的乌龙球帮助法国队2-1获胜后，因为错误的原因登上了欧洲赛场的头条。

“他显然对乌龙球的结果感到失望。”布思罗伊德补充道。

“你可以想象，如果换做你和我处在那个位置，我们可能会和现在的他大不相同。”

“他很冷静，他很有节制，他不会说太多，但是如果他明天晚上上场，我希望他能保持同样的专注，同样的精力，我希望他能恢复过来。”