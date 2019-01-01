曼朱基奇接近转会卡塔尔 或在48小时内决定未来

最近几个月与曼联联系在一起的克罗地亚前锋现在正在倾向于转会到中东。

马里奥·曼朱基奇预计将在周日对一家卡塔尔俱乐部的兴趣作出回应，他在尤文图斯的日子即将结束。

在夏天和一月之前，曼朱基奇都和曼联联系在一起，够力足球了解到曼朱基奇现在已经接近去中东了。他在2015年加盟尤文，为斑马军团出场164次，攻入44球，但他被毛里齐奥·萨里排除在大名单外，本赛季一次也没有出场。

曼朱基奇在9月份差点转会到卡塔尔，当时他被排除在尤文的欧洲冠军联赛大名单之外，这表明他需要离开都灵重新开始。

然而，最终，由于其他欧洲俱乐部的兴趣，他决定留在安联球场。在此期间，他一直处于球队边缘，以至于他不再在比赛日的阵容中，也没有参加球队的圣诞晚会。

这清楚地表明了他和俱乐部之间的关系，尽管几个月前才签了一份续约合同，但现在情况已经恶化了。现在，曼朱基奇准备开始新的冒险。

克罗地亚前锋将在未来48小时内对自己的未来做出最后决定。尤文希望他最终能接受转会，尤其是因为最近来自曼联和AC米兰的兴趣似乎有所减弱。

曼朱基奇随尤文赢得了四次意甲冠军，以及三次意大利杯冠军。他也参加了2017年欧洲冠军联赛决赛，在1-4输给皇家马德里的比赛中打进了尤文本场唯一的进球。

如果他同意转会，曼朱基奇将立即成为卡塔尔足球界最著名的人物之一。他在都灵的时间已经不多了，但曼朱基奇可能即将在中东迎来一个新的开始。