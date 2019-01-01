曼朱基奇接近转会卡塔尔 或在48小时内决定未来
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马里奥·曼朱基奇预计将在周日对一家卡塔尔俱乐部的兴趣作出回应，他在尤文图斯的日子即将结束。
在夏天和一月之前，曼朱基奇都和曼联联系在一起，够力足球了解到曼朱基奇现在已经接近去中东了。他在2015年加盟尤文，为斑马军团出场164次，攻入44球，但他被毛里齐奥·萨里排除在大名单外，本赛季一次也没有出场。
曼朱基奇在9月份差点转会到卡塔尔，当时他被排除在尤文的欧洲冠军联赛大名单之外，这表明他需要离开都灵重新开始。
然而，最终，由于其他欧洲俱乐部的兴趣，他决定留在安联球场。在此期间，他一直处于球队边缘，以至于他不再在比赛日的阵容中，也没有参加球队的圣诞晚会。
这清楚地表明了他和俱乐部之间的关系，尽管几个月前才签了一份续约合同，但现在情况已经恶化了。现在，曼朱基奇准备开始新的冒险。
克罗地亚前锋将在未来48小时内对自己的未来做出最后决定。尤文希望他最终能接受转会，尤其是因为最近来自曼联和AC米兰的兴趣似乎有所减弱。
曼朱基奇随尤文赢得了四次意甲冠军，以及三次意大利杯冠军。他也参加了2017年欧洲冠军联赛决赛，在1-4输给皇家马德里的比赛中打进了尤文本场唯一的进球。
如果他同意转会，曼朱基奇将立即成为卡塔尔足球界最著名的人物之一。他在都灵的时间已经不多了，但曼朱基奇可能即将在中东迎来一个新的开始。