托付老妇人 曼朱基奇拒绝加盟大巴黎

尽管法国豪门想要得到他的帮助，但这名前锋至少要到明年一月才能离开意甲冠军球队。

马里奥·曼朱基奇拒绝了今年夏天加盟法甲冠军巴黎圣日耳曼的机会。

这支法国豪门正在经历一场危机，卡瓦尼和姆巴佩都受伤了，巴西球星内马尔似乎将在未来几天前往巴塞罗那。

因此，他们希望引进克罗地亚人曼朱基奇，这名33岁的球员看起来对尤文图斯来说是多余的。

这名前锋不在尤文的欧冠名单上，而毛里齐奥·萨里更喜欢用阿根廷的冈萨罗·伊瓜因和保罗·迪巴拉与克里斯蒂亚诺·罗纳尔多一起领衔锋线。

巴黎圣日耳曼联系了尤文图斯，以确定他们的老射手是否可以加盟，尽管俱乐部愿意听取报价，但这名球员还没有准备好离开。

够力足球已经得到证实，曼朱基奇准备在冬季转会窗关闭之前留在尤文图斯，然后再决定他的未来。

巴黎圣日耳曼仍有时间说服他转会，欧洲转会窗口将开放至9月2日，但是法国球队很难说服曼朱基奇做出决定。

克罗地亚人上赛季为尤文图斯打进了9粒联赛进球，即使他被排除在欧冠的名单之外，他仍然有机会为俱乐部效力。

他在2018-19赛季是他在尤文图斯的第一个赛季以来在联赛中表现最好的一次，尽管他在8场欧洲比赛中只进了一个球。

虽然他的进球回报很稳定，但曼朱基奇上赛季代表俱乐部出场33次，他在俱乐部出场最少的一个赛季，在萨里的带领下，他的使用率似乎在下降。

更多的报价可能还会到来，这名高大前锋在夏天早些时候与曼联联系在一起，据报道罗马也对他感兴趣。

今年冬天转会到中国的可能性也不大，而曼朱基奇似乎想在决定下一个目的地之前探索他的所有选择，这将是他辉煌职业生涯中的第七家俱乐部。