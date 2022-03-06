曼彻斯特德比来袭 C罗能否让瓜迪奥拉为错过自己而后悔？

如果在夏季转会窗口的最后一周情况有所不同，那么克里斯蒂亚诺-罗纳尔多可能会在本周末的曼城德比战中身着天蓝色的衣服出场。

曼城当时在C罗的争夺中处于领先地位，直到弗格森爵士的一个电话改变了C罗的命运，使他回到了曼联。

那些因期待C罗加盟曼城而烧掉他们的旧曼联球衣的人，很快就把他们的火扑灭了。

然而，自从这位葡萄牙传奇人物回到英超联赛以来，他的情况一直喜忧参半，他最近的状态导致许多观察家呼吁主帅将他弃用。

不过，在没有其他选择的情况下，曼联主帅朗尼克坚持让这位37岁的老将担任首发前锋，尽管他今年至今只有一个进球。

如果C罗在夏天选择了蓝色而不是红色，事情会有什么不同？

在无法签下凯恩后，C罗被认为是曼城在窗口后期的一个现实的选择。

曼城主帅瓜迪奥拉经常提到，他的球队没有像C罗那样一个赛季能贡献40多球，而且在机会不多的比赛中也能无情表现的前锋。

瓜迪奥拉一直热衷于终结关于他们是否缺少一个出类拔萃的前锋的讨论，他必须与他所掌握的阵容和球员一起工作。

当他们在英超积分榜上领先10分，并在欧洲冠军联赛小组赛中游刃有余，而C罗几乎以一己之力挽救了曼联的欧冠征程时，人们并没有太多的争论。

但是，曼城在最近几周已经跌倒了。球队的进球数量变少，缺乏中锋的问题又成了焦点。

在输给热刺的比赛中，他们进了两个球，但第一个球来自于对手门将的失误，第二个则是一个点球。

在运动战中，他们挣扎于创造机会，尽管绝大多数的控球和时间都在热刺的半场。他们送出了42次传中，这让人们猜测如果有C罗那样的球员，是否能够给球队带来不同的结果。

相反，他们被迫在最后几分钟将中后卫拉波尔特调到前锋位置，此举没有反映出瓜迪奥拉的一贯传控风格。

在对阵埃弗顿的比赛中，曼城有23次传中，唯一的进球是贝尔纳多-席尔瓦的传球击中迈克尔-基恩出现反弹，菲尔-福登近距离射门得分。

在对手回撤死守的情况下，有C罗可能会对曼城提供很大的帮助。

不过，在其他比赛中，面对阵型更加开放的球队时，C罗则完全不可能出现在瓜迪奥拉的计划中。

在此前曼联战平沃特福德的比赛中，C罗比平时更加沮丧。他看起来确实就像一个37岁的老将，在下半场错过一次机会后，他愤怒地踢了门柱。

前曼城球员肖恩-赖特-菲利普斯最近被问及目前曼联队中谁能在曼城立足时，他的回答是零。以目前的状态来看，C罗能在曼城立足是很难说得过去的。

尽管C罗今年只有一个进球，但瓜迪奥拉非常清楚这位五届金球奖得主能够制造的威胁。

"作为一个终结者，他是出类拔萃的，我不打算掩饰，这些年看他的比赛是一种乐趣。我们必须踢出我们的比赛，利用好我们的长处，以避免C罗接近禁区，因为他在那里几乎是不可阻挡的。

"我记得当我们在老特拉福德比赛时，我们当时1-0领先，处于控制状态，一切很完美，但C罗出现后立刻制造了一次机会，埃德森贡献了一次精彩的扑救才力保球门不失。”

"他还没有碰到球，但差点就进球了。这就是他的质量和能力。我们必须要控制住他。当你像他那样成为最伟大的进球机器之一时，你将永远是一个威胁。”

"他在精神上是如此强大，他处理压力没有问题，因为他在整个职业生涯中都生活在人们的期望中，并且总是以积极的方式回应。"

在伊蒂哈德球场，C罗的压力将非常大。他正处于其职业生涯中最糟糕的状态，面对的是一支他本可以加入的球队，而且他很可能会在那里赢得重要荣誉。

在这方面，C罗甚至可能在周日列队登场时有一丝遗憾。

如果他选择了蓝色而不是红色，他无疑会赢得更多冠军，但相反，他本赛季唯一真正有希望赢得的荣誉，是俱乐部内部的最佳球员奖项。

如果他的表现延续最近的势头相似，那么曼彻斯特蓝色的一方将不会有任何遗憾。

朗尼克和他的工作人员将希望葡萄牙队长能够找到那种让瓜迪奥拉感到后悔的状态。