曼彻斯特德比将至 博格巴迎来向潜在新东家证明自己的完美机会

在保罗-博格巴离开曼联很久之后，人们依然会对他在2016年以1亿英镑的价格从尤文图斯回归曼联提出同样的问题。

那就是：这笔交易是一次成功，还是一次巨大的失败？

在他最近一次伤愈复出后的四个星期里，这位世界杯冠军球员创造了他在曼联六年里的典型表现。

他曾有过辉煌的时刻，也有过充满统治力的时刻，但之后就是一段时间的沉寂。

他的不稳定意味着，当他今年夏天不可避免地在合约到期后离队时，球迷们将对他在曼联的生涯是否成功产生分歧。

曼联传奇保罗-斯科尔斯上周告诉英超官方节目："”我一直是博格巴的大批评者。你不知道你会在他身上得到什么，但当他状态好时，他是非常出色的。但当他不在状态时，那么球队在面对利物浦和曼城时，你可能会在这些位置很挣扎。明年，曼联要如何取代博格巴？"

当夏季转会窗口打开时，曼联的首要目标将是引进中场。本赛季开始前，曼联给博格巴提供了一份续约合同，但球员并没有选择签字，人们认为曼联的夏季中场新援将会是博格巴的替代者，而不是他的搭档。

但是，正如斯科尔斯所说，曼联如何取代一个“状态好的时候”的博格巴？在他发挥正常的时候，他是世界上最好的中场球员之一，他在中场的表现是球队中任何其他球员都无法复制的。

朗尼克表示，博格巴将带着向下一个潜在雇主证明自己的态度回到球队，总的来说，在他回来后的七场比赛中，他正是这么做的。

他已经提醒所有人：他有能力控制比赛，同时他也展示了自己夸张的技术，几周前对利兹联时的那次挑传就是一个代表。

如果他在每场比赛的90分钟内都有这样的表现，那就不会有关于他在曼联是否成功的争论。问题是，博格巴似乎没有能力保持状态稳定。

在欧冠16强第一回合对阵马德里竞技的比赛中，尤其是上半场，他的表现非常糟糕。

如果他真的像预期的那样，在夏天离开，人们无论在场内外都会想念他。众所周知，博格巴是球队中最受欢迎的人之一，他对每个人都有时间，在训练场上是一个受欢迎的存在。

据了解，他与朗尼克的会面进行得很顺利，虽然朗尼克知道博格巴有可能离开，但两人的工作关系很好。

"他想向曼联的球迷、董事会、整个世界展示他能成为什么样的球员。即使只是为了在其他球队获得新合同，他也会有很大的动力去这么做，"朗尼克说道。

本周末为博格巴提供了一个完美的机会，向潜在的未来雇主展示他的能力。在状态好的时候，他可以成为为曼联决定比赛的人，但如果不在最佳状态，他可能成为球队最弱的一环。

如果他想证明自己值得转会到欧洲的其他精英俱乐部之，那么他需要在面对最好的球员时表现出最好的状态。周日的曼彻斯特德比是展示他的天赋和帮助曼联冲击前四的合适时刻。