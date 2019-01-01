曼市德比遇失利 瓜迪奥拉创执教生涯最差开局

输给红魔让曼城在联赛中落后了14分，他们需要一个前所未有的壮举来保持他们的冠军头衔。

周六1-2输给曼联的德比让瓜迪奥拉树立了一个不受欢迎的个人里程碑。

曼城在16场比赛后得到32分，这是这位加泰罗尼亚人执教生涯中最糟糕的赛季开局。在他来到英格兰之前，他曾执教过巴塞罗那和拜仁慕尼黑。

这场失利让蓝月亮落后领头羊利物浦14分。周六早些时候，利物浦在客场3-0大胜伯恩茅斯。

如果莱斯特城能够在周日下午战胜阿斯顿维拉，那么曼城将会落后排名第二的莱斯特城6分。布伦丹·罗杰斯的球队已经赢得了过去七场英超联赛的胜利。

与此同时，曼联教练席上的情况要乐观得多。索尔斯克亚在他的职业生涯中从来没有在客场战胜过曼城，但是现在他在不到一周的时间里就拿下了曼城和托特纳姆热刺。红魔在积分榜上排名第五，尽管落后第四名的切尔西5分。

索尔斯克亚的球队是自2015年11月的利物浦以来，首支在阿提哈德球场上半场就以2-0领先的客队，拉什福德打入一粒点球，马夏尔打入第二粒进球。尽管在最后阶段奥塔门迪缩小比分差距，但曼联还是坚持赢得了比赛。

没有任何一家俱乐部在赛季的任何阶段落后英超联赛领头羊14分而赢得联赛冠军，现在曼城如果想要连续第三次获得联赛冠军，就必须逆势而上。

他们可以从一项数据中得到鼓舞：利物浦铁定将在榜首度过圣诞节，但他们是唯一一家在12月25日获得圣诞冠军却没有获得联赛冠军的俱乐部，最近一次正是发生在上个赛季。