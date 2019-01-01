曼市今非昔比 内维尔：曼城已比曼联好太多

这位前红魔后卫承认，尽管索尔斯克亚已经尽可能地完成了自己的工作，但老特拉福德在曼市仍就处于劣势。

在弗格森执掌曼联的时代，13个英超冠军，2个欧冠冠军，以及无数重要的荣誉，无比昭示着红魔在英格兰乃至整个欧洲的极强竞争力。

但一切改变发生在2013年的夏天，这位功勋老帅离开红魔帅位后，曼联一直无力重现昔日的辉煌。

而反观他们的同城对手，曼城在瓜迪奥拉的带领下，上赛季以破纪录的100分加冕英超冠军，而本赛季也力压利物浦顺利完成卫冕。

红魔名宿内维尔也感受到了两支曼市球队这几年来地位的变化和力量的悬殊，在接受The Offside Rule Exclusives采访时，内维尔说道：“过去五年，你可以看到一支球队已经偏离了俱乐部本来的理念与期待。”

“而你看看曼城，利物浦和热刺的时候，这些俱乐部的基础真的非常扎实。或许你会说曼联是基于财政方面的考量，那球场上的稳定性呢？”

“你看那些球队（曼城，利物浦，热刺），他们都有自己的体系，自己的打法，以及久经考验、值得信赖的方式，但曼联所做的只是不停地换帅。”

“他们需要找回曼联的最佳状态，打出明确的足球风格，而不仅仅是让球队成为弗格森爵士的代名词，（这家俱乐部）历史悠久，巴斯比爵士，阿克金森......”

“你要期待索尔斯克亚，费兰，卡里克和巴特（青训总监）能够帮助曼联重新打好基础。”

“我想这会需要很长时间，这不会很快达成，但希望凭借这些人的努力，以及曼联现有的财政基础，他们可以尽快找回竞争力，因为就这样看着曼城赢得一切实在令人不爽。”

“你会想到他们现在已经比曼联好太多了。”

2018-19赛季，曼联最终争四失败，再一次无缘欧冠。而曼城则成为了英超，足总杯和卡拉宝杯的国内三冠王。