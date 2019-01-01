曼奇尼鼓励米哈：你太强壮 我们还要一起冲浪

人们对这位将于周二开始治疗白血病的主教练表示了极大的鼓励。

意大利主帅罗伯托·曼奇尼和博洛尼亚球员泽马伊利在博洛尼亚主教练米哈伊洛维奇被诊断出白血病后团结在一起。

米哈伊洛维奇在周六的新闻发布会上透露了他与白血病的斗争，他与博洛尼亚的合同将在治疗开始时继续有效。

这名50岁的塞尔维亚人曾在2008-09赛季执教博洛尼亚，在面临降级的威胁下，他在一月份回到了雷纳托达拉拉球场，并保住了俱乐部的意甲地位。

曼奇尼和米哈伊洛维奇曾在桑普多利亚和拉齐奥一起踢球，米哈伊洛维奇在2006年担任意大利人在国米的助理教练。

在社交媒体上，曼奇尼向米哈伊洛维奇传达了一个鼓舞人心的信息。米哈伊洛维奇作为一名球员曾两次获得意甲冠军。

曼奇尼在Instagram上写道:“你太强壮了，这不会吓到你，而且我们之后还要去玩冲浪板。”

“教练也会为我们赢得这场战斗，因为我们觉得我们是他的家人。”泽马伊利告诉意大利天空体育：“在过去的6个月里，他给了我们很多，但很少有教练能做到，尤其是在这么短的时间内。我们知道他是什么样的人，他有多强壮，我们也会把我们的力量传递给他。”

米哈伊洛维奇将于周二开始接受治疗，博洛尼亚队医詹尼·南尼补充说:“教练谈到了白血病，而在20年前，我们甚至没有谈到过白血病的挑战。现在我们有了确保完全治愈的工具，我们可以谈论一个可以工作，可以训练，可以影响场上和更衣室的教练。有些时候他不会和球队在一起，因为他要住院治疗，从周二开始，但是在过去的几年里，治疗已经发生了很大的变化，而且绝对有效。现在这种疾病是可以面对的，可以被打败的，即使是在很短的时间内。”