曼奇尼：有更强的球队 但没人愿意碰上意大利

意大利主帅相信对手们更愿意在明年夏天的比赛中避免与他的球队交手。

罗伯托·曼奇尼不确定对手们是否担心意大利在2020年欧洲杯之前的表现，但他觉得他们可能更愿意避免在欧洲杯上与他的球队交手。

意大利在预选赛J组完美收官，周一在巴勒莫以9-1大胜亚美尼亚。

虽然他们令人印象深刻的表现肯定会让他们在明年的欧洲杯上成为夺冠热门，但曼奇尼认为其他国家在成长方面领先于意大利。

“我不知道他们是否担心。”意大利教练在新闻发布会上说：“我认为他们更强大，因为他们的计划领先一步。法国队开始于几年前，他们打进了欧洲杯决赛并赢得了世界杯。他们很年轻，我认为他们是最强的球队之一。西班牙是一样的。在过去的五六年里，比利时培养了很多杰出的人才。然后是英格兰。所有这些球队都开始得更早。意大利有着悠久的历史。我不认为其他球队对阵意大利时会很轻松。也许他们并不害怕，如果他们可以选择，他们将面对另一个对手，而不是意大利。”

曼奇尼赞扬了他的球员们的进步，并希望在2020年欧洲杯上意大利能有更多的进步。

“这些都是年轻的小伙子，他们正在一场一场的进步。在国际水平的比赛会带来经验，他们有能力，这只是时间问题。

“我们将拭目以待2020年欧洲杯会发生什么。我们从来没有在预选赛中赢得过所有的10场比赛，我们有6个月的时间来准备决赛圈，不幸的是，我不得不留下一些球员，因为我只能带23名球员。如果我们能继续这样下去，那就太好了。”

决赛圈的抽签将于11月30日举行。