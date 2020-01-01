曼奇尼：伊布与梅罗处于同级 梅西可能会留在巴萨

这位意大利主帅认为伊布是与梅西和C罗同一级别的球员，他还认为梅西不太可能加盟国际米兰。

意大利现任主帅罗伯托•曼奇尼表示，兹拉坦•伊布拉希莫维奇与莱昂内尔•梅西和克里斯蒂亚诺•罗纳尔多处于“同一等级”，这位前国际米兰主帅认为瑞典人是“足球历史上最伟大的前锋之一”。

伊布曾帮助曼奇尼在执教国际米兰期间两次斩获意甲冠军，不光如此，他还在多个联赛都取得了令人瞩目的成就，可以说是一位天生胜利者。在阿贾克斯、尤文图斯、国际米兰、巴塞罗那、AC米兰和巴黎圣日耳曼都拿到了联赛冠军，也为曼联赢得了欧联杯冠军。除此之外，他在大联盟的代替也非常神勇。

在他不同凡响的俱乐部生涯中，38岁的他在798场比赛中攻入478球。

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即使进入了职业生涯末期，伊布在AC米兰的状态依旧很出色，没有任何放慢脚步的迹象。

曼奇尼在接受采访时谈到了伊布拉希莫维奇，他认为这位瑞典传奇能够与巴塞罗那和尤文图斯的两位历史最佳球员相提并论:“伊布将被人们所铭记，他是有史以来最伟大的前锋之一。”

“我认为他和梅西、克里斯蒂亚诺·罗纳尔多处在同一水平上。他所到之处都赢得了联赛冠军，还打进了很多球。”

“这个赛季他在AC米兰也表现得非常棒，但我不知道他对未来有什么计划。”

伊布拉希莫维奇和一些世界上最优秀的球员一起踢球，也和他们交手过，包括巴萨的超级巨星梅西。

他在诺坎普的时光并没有完全按照计划进行，与瓜迪奥拉的关系不加。之后他选择重回意大利赛场，有消息称他的前队友梅西可能也会做出相同的选择。

前国际米兰主席马西莫·莫拉蒂表示阿根廷人可能不会离开巴塞罗纳加盟国际米兰，因为他在很久之前就曾试图将其至梅阿查球场。

作为意大利主帅的曼奇尼，也谈到了这一转会传闻：“如果莫拉蒂还是国米主席，我觉得他会尝试把梅西带来国米，因为他此前也引进过罗阿尔多，他知道谁是世界上最好的前锋，他会想方设法把他们收购。”

“我们在报纸上看到梅西现在确实不是很开心，但如果他留在巴塞罗那，也许他会是最开心的。”