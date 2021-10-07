曼奇尼不满多纳鲁马被嘘：这不是俱乐部比赛 国家队应高于一切

在意大利输给西班牙的欧国联比赛中，这位前米兰门将一直被球迷报以嘘声

意大利主教练曼奇尼对多纳鲁马在今天凌晨的比赛中被米兰城的球迷报以嘘声表示不满，他认为球迷应该把对国家队的热爱放在首位，而不是把对这位球员最近离开AC米兰的愤怒放在首位。

多纳鲁马今夏自由转会离开AC米兰，加盟了巴黎圣日耳曼，这是他离队后第一次回到圣西罗球场。

在这场欧国联半决赛中，意大利1-2负于西班牙，这位欧洲杯最佳门将成为了观众的嘘声和嘲笑的目标。

赛后曼奇尼告诉记者：“这肯定不会让他满意，就像这也不会让我们满意一样，多纳鲁马今天做得很好。”

“他为意大利国家队效力，这不是俱乐部比赛，球迷们本可以把愤怒暂时放到一边，多纳鲁马可以在巴黎对米兰的比赛中被嘘，但这是国家队比赛，国家队高于一切。”

输掉本场比赛后，意大利连续37场不败的纪录遭到终结，与此同时，西班牙则将进入欧国联决赛，面对比利时和法国之间的胜者。

意大利后卫基耶利尼赛后告诉Rai Sport：“在米兰输球很遗憾，但我们为这非凡的连续不败纪录感到自豪。”

“对于一支仍然可以做得更好的球队来说，这是成长过程中的一个必要阶段。我们知道这是一场艰难的比赛，我们需要耐心和清醒的头脑，有时候你不得不接受对手是一支非常强大的球队，这会给你带来麻烦。”

“很遗憾，我们想继续保持不败，但事实是，这将有助于我们的成长过程。当我们少一人作战并0-2落后时，我们几乎把比分扳回来，所以这显示了我们的能力。”