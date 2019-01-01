曼城队长要出走？瓜帅坦言孔帕尼未来存疑

曼城队长孔帕尼的合约即将在今夏到期，但瓜帅并不能保证他会得到新的合同。

孔帕尼与曼城的合同即将在今夏到期，但截至目前，他尚未与俱乐部更新合约。

这位32岁的曼城队长在伊蒂哈德球场已度过了十年多的时光，早已成为了球队的标志性人物。他曾随队获得过3次英超冠军，3次联盟杯冠军、一次足总杯冠军和两次社区盾杯冠军，可谓劳苦功高。不过近年来，孔帕尼饱受伤病困扰，上场时间也因此大幅缩水。本赛季，他在英超赛场上只出场了9次，在1月3日也因肌肉伤错过了曼城2-1战胜利物浦的比赛。

本月早些时候，瓜迪奥拉曾表示俱乐部正在与孔帕尼就新合约展开谈判，但也承认，球员的健康状况会被俱乐部参考。在接受俱乐部官网采访时，瓜帅说道：“我认为这是我们必须和孔帕尼探讨的问题，对于他的高水平，我们没有任何质疑。当他不能上场时，我们十分想念他，他是我们的队长，在场上，他给到我们的也是世界上其他中后卫无法做到的。”

“他是位顶级球员，但现实是他在近5年都没怎么踢比赛，这是我们和俱乐部拿到桌面上谈的，我们会和他的经纪人展开相关讨论，寻找对双方都好的最佳解决方式。”

尽管在场上的贡献日益减少，但瓜帅从不怀疑孔帕尼在场下的影响力，他也曾暗示，这位功勋队长在挂靴后可能转至幕后：“我希望他留在俱乐部，他有一些非常特殊的品质。从我个人来说，他在场上场下都很有影响力。他能说六七种语言，所以可以与人非常顺畅的交流。”

“我们需要这样的功勋来帮助培养下一代，他在俱乐部的建设工程中起到了非常大的作用，我们不能忘记这一点，这非常重要。”

“我不喜欢俱乐部草草了事：‘好了，你没价值了，可以走了’，但同时，离别的一刻总要到来。这不是我个人能够做的决定，对孔帕尼一样，对阿奎罗、席尔瓦都一样。”

“我和孔帕尼就此谈过很多次，也说到了我们可以如何帮助他，不过最终这是他和他经纪人要做的决定，我不参与其中，我只是提供建议。”