曼城队和利物浦队因球迷聚众闹事被欧足联罚款

欧足联的监管、道德和纪律机构对两家英超俱乐部和其他一些球队的各种违规行为进行了罚款。

曼城和利物浦因本月欧冠比赛中所发生的事件被欧足联罚款。

两周前，这两支球队受到指控，欧足联的监管、道德和纪律机构于周四开会决定对他们的处罚措施。

曼城在10月1日2比0战胜萨格勒布迪纳摩的比赛中，因投掷物品被罚款15750欧元(13000英镑)。

迪纳摩也因为同样的行为及在伊蒂哈德球场的客场行为被罚款2万欧元(1.73万英镑)。

利物浦于10月2日在安菲尔德以4比3战胜萨尔茨堡后，球迷们纷纷涌入球场，利物浦因此被罚款1万欧元(合8600英镑)。

一群年轻人在比赛结束时翻过围板，跑向罗伯特森去索要球衣，而另一名观众在下半场中途进入球场，被裁判带走。萨尔茨堡因投掷物品被罚款3250欧元(2800英镑)。

另一支受到欧足联处罚的球队是阿贾克斯，他们在作客瓦伦西亚之旅被那些追随球队去西班牙看比赛的球迷破坏了。

阿贾克斯必须支付总计6.8万欧元(合5.88万英镑)的罚款。其球迷在梅斯塔利亚球场的破坏行为和骚乱导致他们被禁止出售11月11日作客切尔西的门票，同时他们必须在30天内联系瓦伦西亚并同意赔偿。

多特蒙德也因球迷在与布拉格斯拉维亚的比赛中燃放烟花、投掷杂物和破坏行为而被欧足联罚款29875欧元;捷克球队则因堵塞楼梯而被罚款26000欧元。

与此同时，在欧罗巴联赛中，凯尔特人因在与克鲁日的比赛中在球场燃放烟花而被罚款1.2万欧元。