曼城错过了杀死皇马的机会——现在他们必须祈祷自己不会被翻盘

在欧洲半决赛中，4-3的惊险胜利可以说是胜利者的恐怖电影，这是很罕见的，但这正是曼城对阵皇马时的感受。

一次又一次，曼城有机会杀死皇马

但一次又一次，欧洲冠军联赛最臭名昭著的野兽拒绝死亡。

有时，曼城球迷不得不捂住他们的眼睛，在其他时刻，比赛带来的肾上腺素和娱乐是令人难以置信的。

但在令人窒息的90分钟结束时，英超冠军可能会后悔错过了杀死比赛的机会。

在前几轮比赛中，巴黎圣日耳曼和切尔西都为西班牙豪门打开了大门，让他们在看起来会输的比赛中完成逆转，而瓜迪奥拉不得不希望他的球队不要做同样的事情。

在这场惊心动魄的比赛的大部分时间里，曼城是表现更好的一方。

在中场核心德布劳内和贝尔纳多-席尔瓦的创造力和速度面前，克罗斯和莫德里奇这些老将看起来就像单纯的老人。

边锋菲尔-福登和马赫雷斯对表现挣扎的卡瓦哈尔和费兰-门迪来说太犀利和太有技巧了。

也许最令人印象深刻的是犀利和充满活力的热苏斯，他看起来就像瓜迪奥拉在过去两个赛季中一直缺少的那种九号球员。

在此前对阵沃特福德的比赛中，这位巴西国脚打进了四球，而本场比赛，他毫不留情地骚扰米利唐和大卫-阿拉巴，没有给他们片刻的安宁。

热苏斯的进球——也是曼城当晚的第二个进球——是一个天然前锋的射门，德布劳内的传球折射到他的路径上，然后他精彩地转身，冷静地洞穿库尔图瓦把守的大门。

皇马全队很混乱——他们队史首次在欧冠比赛的头11分钟内丢了两个球，而德布劳内开场的进球是欧冠半决赛历史上最快的进球。

曼城会很乐意把两球的优势带到伯纳乌，但考虑到他们的势头，他们肯定想知道自己怎么没有在45分钟内赢得比赛。

马赫雷斯射门击中边网，让瓜迪奥拉在场边大发雷霆，之后福登的射门偏出，德布劳内也考验了库尔图瓦。

但本泽马总是在低调地制造威胁，当这位金球奖热门得主抓住他的第一次机会，将门迪的传球射入时，皇家马德里突然恢复了活力。

对曼城来说，更糟糕的事情还在后头，应急右后卫约翰-斯通斯因肌肉受伤而蹒跚离开，这将进一步影响争夺欧冠和英超冠军的曼城。

瓜迪奥拉在周一的训练课上让这位英格兰后卫远离曼城对媒体开放的部分，只是在摄像机离开后，斯通斯才出现。

费尔南迪尼奥替补换下斯通斯，他以精湛的跑动和传球震惊了伊蒂哈德球场，为福登提供了一个助攻。

但事实证明，这只是另一个伤害，因为两分钟后，维尼修斯从费尔南迪尼奥身边冲过，打进了一个精彩的长途奔袭单刀球。

B席再度破门，打进曼城的第四球，但随后拉波尔特手球送点，本泽马勺子点球破门，再次让伊蒂哈德球场陷入沉寂。

这是这场令人难忘的比赛的最后一个进球。

有B席、福登和德布劳内的出色表现，曼城有能力在次回合于伯纳乌结束比赛。

但现在，皇马这头怪兽还活着，如果曼城想要给他们致命一击，就必须在对手的主场做到。