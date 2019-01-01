曼城重大打击 萨内社区盾开赛不久因伤退场

这位德国边锋本赛季在温布利球场的揭幕战只持续了10分钟多一点，就被加布里埃尔·热苏斯换下。

在社区盾对利物浦的比赛开始阶段，萨内因伤下场，曼城遭受重创。

这位德国国脚在温布利被红军后卫特伦特-亚历山大-阿诺德铲伤脚踝。

萨尼接受了曼城队医的治疗，但仍然无法继续比赛，在比赛进行了13分钟就被加布里埃尔·热苏斯换下。

这名23岁的球员被瓜迪奥拉选入了曼城的首发阵容，尽管外界对他在英超冠军球队的未来有很多猜测。

自2016年从沙尔克加盟曼城以来，这位边锋已经为曼城赢得了6座重要奖杯，其中包括两座联赛冠军奖杯。

然而，他发现上赛季后半段很难有规律的上场时间。

在曼城夺得国内联赛三冠王的同时，他打入了10球，贡献了11次助攻，但在俱乐部各项赛事的最后12场比赛里，他只首发了三场。

尽管俱乐部给了他一份新的长期合同，但有报道称他可能在今年夏天离开。

拜仁慕尼黑最近一直与这名前沙尔克边锋联系在一起。

本周早些时候，德国媒体报道，德甲冠军球队同意支付约1亿欧元(9100万英镑/ 1.1亿美元)购买这名边锋，但随后德甲冠军球队又被迫公开否认达成协议的说法。

据报道，这笔费用将创下德甲纪录，一些媒体报道称，萨内每年2000万欧元的收入将作为拟议中的5年期合同的薪水。

拜仁主教练科瓦奇也被迫向曼城主帅瓜迪奥拉、拜仁首席执行长鲁梅尼格和体育总监萨利哈米季奇道歉，此前他曾表示“有信心”达成交易。

瓜迪奥拉曾在2013年至2016年执教拜仁，此前他曾说，如果这名球员真的想离开，他不会挡他的路。在周日对阵利物浦的赛前新闻发布会上，当他被记者问及萨内时，他再次重申了这一立场。

“如果他敲门说他想离开，我们会和俱乐部谈谈。”西班牙人说。