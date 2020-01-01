曼城遭遇点球魔障 阿奎罗：下次还会站出来主罚

英超冠军已经错过了最后四次点球机会，但阿根廷人仍然相信他会抓住下一次机会。

塞尔吉奥·阿奎罗并不担心，如果有机会，他会在对阵皇家马德里的比赛中踢进一个点球，尽管曼城最近在点球前的表现非常糟糕。

这名前锋希望继续担任曼城的点球手，并且毫无疑问地会抓住他的下一个机会，尽管他在周六的尝试中错失了英超冠军球队的四次机会。

其他球队

在1:0战胜莱斯特的比赛中，阿根廷人下半场的点球被舒梅切尔扑出，这是他本赛季的第一次错失点球。

曼城正在经历一系列可怕的情况，在过去的七次点球尝试中，阿奎罗、斯特林、热苏斯(两次)、京多安有五次都没能成功。

但是这位31岁的球员在战胜莱斯特后立即告诉他的朋友们，他并没有放弃点球的打算，他仍然相信在下一个机会来到时会取得进球。

曼城主帅瓜迪奥拉表示，球员们将决定谁来罚点球，而下一次的尝试必须要有说服力。

他在皇权球场的胜利之后说：“我们的罚球水平不正常，但就像我对他们说的那样，下次我们要进球，必须说服对方，要不断练习，要有信心，要做到这一点。”

“下次我们会进球，也许是我们最需要进球的时候。”

瓜迪奥拉曾表示，埃德森是球队中最好的点球手，但他不允许守门员罚点球，而自2016年10月罚失点球后就再也没有罚过点球的德布劳内则是另一种可能性。

“德布劳内是一个选择，但最终他们决定了阿奎罗去罚，”瓜迪奥拉补充道。“我喜欢球员主动去做。”

“上个赛季我们在冠军联赛对阵热刺的比赛中罚失了点球，这个赛季对阵热刺我们又错过了一个点球。在这类比赛中，这是一个很大的区别。”

“我喜欢这种心态，我喜欢塞尔吉奥站出来，并且想要去主罚。经常练习、保持积极、一个想法、射门得分。”

上赛季在冠军联赛四分之一决赛第一回合中，阿奎罗在托特纳姆热刺球场中错失了点球，而这一错失被证明是决定性的，热刺凭借客场进球的规则在两回合后淘汰对手晋级。

他在欧冠淘汰赛阶段的表现不佳，在上个赛季7-0战胜沙尔克的比赛中，他有四次机会只打进了一球。除了对阵热刺，他还在对阵巴塞罗那和巴黎圣日耳曼的淘汰赛里错过了点球。

但是如果曼城在周三在马德里举行的16强决赛中再有点球机会的话，这名前锋将会再次站出来。

阿奎罗是曼城俱乐部历史上进球最多的球员，本赛季他为曼城出场52次，攻入40球。