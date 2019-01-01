曼城逃过FIFA转会禁令处罚 罚款31.5万英镑代替

英超冠军因违反18岁以下球员的招募规定而被判有罪。

国际足联认为曼城俱乐部违反了有关18岁以下球员国际转会和注册方面的规定，但避开了转会禁令。

相反，足球管理机构对阿布扎比拥有的球队开出了37万瑞士法郎(合31.5万英镑/ 38万美元)的罚单。在巴塞罗那、皇家马德里、马德里竞技(Atletico Madrid)和切尔西(Chelsea)因类似违规行为被禁止签下新球员后，一些人可能会对这个决定感到意外。

切尔西目前因违反牵涉29名未成年球员在内的球员转会条例第19条条款而被禁止转会，作为处罚的一部分，因此俱乐部今年夏天无法签下球员。

与此同时，巴塞罗那在2014年被禁赛，马德里竞技和皇家马德里也因同样的违规而受到处罚。

然而，曼城没有这种复杂的问题需要处理，国际足联官网的一份声明称:“国际足联纪律委员会已经对英格兰曼城足球俱乐部进行了制裁，原因是该俱乐部违反了18岁以下球员的国际转会和注册规定。”

“曼城足球俱乐部被发现违反了国际足联关于球员状态和转会规定的第19条。”

“纪律委员会考虑到曼城俱乐部承认了自己的责任这一事实，对俱乐部处以37万瑞士法郎的罚款。”

“保护未成年球员是国际足联有关球员转会的总体监管框架中的一个关键因素，有效执行这些规则至关重要，体育仲裁法庭也多次证实了这一点。”

“纪律委员会今天公布了这一决定。”

曼城也强烈否认了俱乐部因调查而面临欧冠禁赛的报道。

在被媒体曝光指控后，欧足联于2019年3月启动了一项正式调查。

英超卫冕冠军在过去的两个赛季里都以历史性的得分成绩赢得了联赛冠军，上周末他们在新赛季的揭幕赛上主场5-0击出西汉姆联。

同样是社区盾的赢家，在战胜利物浦之后，曼城将在周六的下一场英超比赛中迎战托特纳姆热刺。