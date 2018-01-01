曼城退出争冠行列？瓜帅：谈出局为时尚早

近四场联赛就有三场失利，这令卫冕冠军从积分榜榜首直落到第三位，但这并没有让蓝月亮主帅放弃争冠的希望。

瓜迪奥拉警告外界，现在就定论利物浦将成为本赛季英超冠军太草率。同时他也要求曼城尽快找回胜利的节奏。

本月初，曼城还是以不败战绩霸占着积分榜榜首位置的卫冕冠军。但在被切尔西2-0击败遭利物浦反超后，蓝月亮又在最近两场比赛中3-2主场不敌水晶宫，2-1客场负于莱斯特城。

相比起曼城的颓势，利物浦已经收获了一轮八连胜，他们现在已经与曼城拉开了7分差距。

不过加泰人对此并不十分担忧，他在周四告诉记者：“上赛季从一月，二月开始，人们就在说，‘英超争冠已经结束。’活在这样的舆论环境下并不容易。”

“一个月以前人们就开始讨论和利物浦的比赛，但那之前我们还有三四场比赛。”

“足球就是，你能赢得很多比赛，但也会输掉很多比赛。当我还在巴萨的时候，有段时间我连着丢掉了四场比赛。”

在这一波失利前，瓜迪奥拉的球队自2018年1月开始的30场比赛中，只输掉过其中一场。而瓜迪奥拉也坚信，球队会重新回到胜利的轨道。

瓜迪奥拉继续说道：“利物浦不是大问题，我们必须要考虑的是南安普顿。”

“我没有忘记我们是谁，没有忘记我们是多么出色的一支球队，没有忘记我在更衣室对于球员们的期待。”

“现实就是，我们丢掉了四场比赛的其中三场，以及最近两场是连败。如果你希望成为（冠军的）有力竞争者，你就必须重新开始赢球。假如你没有，那就没可能。”