曼城输给了利物浦 但他们必须摆脱失望赢下终局之战

这是一个可怕的45分钟，是曼城在瓜迪奥拉时代踢出的最糟糕的半场比赛之一。

0-3落后利物浦，曼城赢得足总杯和三冠王的希望化为乌有，而红军史无前例的四冠王梦想仍在进行中。

然而，在全场比赛结束时，曼城仍然可以在本赛季结束时向他们最大的对手炫耀，在下半场的反击中，曼城重新看到了希望，几乎将比赛拖入加时赛。

2-3输球的结果仍然是痛苦的，但鉴于曼城所经历的这一周，这是他们最能接受的一场失利了。

上周末在伊蒂哈德球场2-2战平利物浦之后，他们在英超联赛积分榜上仍然领先红军一分，而在周三与马德里竞技的激烈交锋中，他们进入了欧冠半决赛。

曼城当然感受到了0-0战平马竞带来的影响，在对阵利物浦的足总杯半决赛中，瓜迪奥拉对首发阵容作出了7处调整，受伤的凯尔-沃克和德布劳内无缘首发，尽管后者确实进入了替补名单。

另一方面，利物浦在对阵本菲卡的欧冠1/4决赛次回合让大量主力球员轮休，这使得球队得以在足总杯半决赛全主力出战。

即使两队的比赛间隔时间相同，但备战工作的差异也显示出来了，特别是在上半场。

曼城表现低迷，被一个看起来更渴望胜利的对手超越和统治。

上半场的第三个进球是可以被原谅的，那是利物浦状态最好的时候，蒂亚戈和阿诺德的精彩配合，让马内成功破门。

替补门将斯蒂芬的失误总结了曼城的糟糕表现，而“糟糕”不是一个通常与英超联赛冠军绑定的词。

瓜迪奥拉赛后说道："这是一个困难的比赛，因为我们周中刚刚踢了一场艰难的客场，球员们在下半场表现出了自豪感。”

"我们的势头在下半场是存在的，我们有机会扳平比分。"

曼城现在不能休息了，每周有两场比赛，直到赛季结束。

利物浦和曼城可能已经完成了他们之间的比赛，但他们的竞争将持续到本赛季结束，而且双方还有可能在欧冠决赛中再次碰面。

如果曼城想要以两座奖杯结束本赛季，他们有可能需要赢得剩余的每一场比赛，这将是他们最渴望获得的两座奖杯。

赛季初，几乎所有与曼城俱乐部有联系的人都会接受球队赢得英超联赛和欧冠冠军，而利物浦夺得所有国内杯赛冠军，而这个结果很大程度上仍然在曼城掌握之内。

本赛季至今，曼城没有在任何一次交锋中击败过利物浦，但如果瓜迪奥拉的球队能够在本赛季最后一个月的两项赛事中完成任务，那就算没有击败利物浦也没有什么问题了。

要确保这一点，球队将从周三主场对阵状态不佳的布莱顿开始，曼城知道，如果克洛普的球队在24小时前击败曼联，那么自己将以第二名的身份开始对布莱顿的比赛。

在三场比赛不胜之后，曼城必须摆脱低迷状态，并在对阵海鸥军团的时候重新跑起来。

现在他们或许输掉了对利物浦的战斗，但他们仍然能在本赛季最重要的争夺战中获得胜利。