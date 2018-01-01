曼城赛季之旅行至关键 德布劳内复出迫在眉睫

比利时中场大将德布劳内本赛季只为俱乐部上场4次，而目前，曼城已进入关键时期，德布劳内的复出势在必行。

截至目前，曼城在没有德布劳内的情况下尚能应对自如。这位中场顶梁柱在赛季初便因伤而被迫休息，随着曼城向四冠王发起冲锋，他也做好了满血回归的准备。

在英超争顶一事上，曼城与利物浦撕扯得难解难分，而做到这一点时，他们在大部分情况下还没有派上德布劳内。在11月1日与富勒姆展开的联赛杯比赛中，德布劳内遭遇了本赛季的第二次受伤，而同时，瓜帅也在本赛季的许多比赛中没有门迪、斯通斯、费尔南迪尼奥、席尔瓦、阿奎罗等得力干将可用。这完美地解释了在转会市场的大投入确实可以让曼城保持竞争力。

“这就是为什么你要砸钱，并用所有的这些来打造一个完整的阵容，”德布劳内说道。“投资只是开始。他们花了很多钱去买有成长空间的年轻球员，这很聪明。”

“我们阵中有21到22个球员，所以谁上场没太大关系——他们经常在队内开展比赛进行演练。我们已经为四冠王做好了充分准备，你知道受伤在所难免，但总归越少越好，如果想尽可能地多赢，你得有人用才行。”

本赛季中，伯纳多-席尔瓦和马赫雷斯在瓜帅的要求下站了出来，承担了出场主力的责任，而在8月份训练时受伤后，德布劳内也一直都只能坐在场外。

“他们在没有我的情况下做得非常出色，”他说道。“但我肯定，他们会对我的回归感到开心。事情就是这样，他们尽最大努力合理安排上场的球员，但不幸的是，有时候球员会出意外。他们之前做得太棒了，现在，是我恢复到巅峰状态来帮助他们的时候了。”

在周日取胜埃弗顿的比赛中，德布劳内获得了约20分钟的上场时间，这也才刚刚是他本赛季的第四场英超赛事。不过，他并没有给自己的状态恢复设定时间限制：“我只是需要一些比赛时间。上场之后我就是跑了大概20分钟，并不是要好好比赛，就是不停地跑动而已。这让我能够很好地唤醒身体机能，让肺部为下次比赛做好准备。”

“拭目以待吧，光说有点难。我之前的上场时间比这长多了，我会努力让自己尽快恢复到最好的状态，但不会给自己施加太多压力。”

瓜迪奥拉表示，在打满上个赛季并参加了世界杯后，德布劳内已经筋疲力竭了，不过球员本人则认为，在赛程密集的情况下，并没有第二种选择可以做。

“我说不好同不同意，”对于瓜帅的话，德布劳内说道。“去年我是全世界上场最多的球员，但踢世界杯也没有遇到问题。我觉得最重要的还是要放暑假——如果你放过假那就还好，但踢球久了，总会遇到觉得没歇够的时候。”

“但我觉得可以了，不过我刚回归一周就又歇了两个半月真的很遗憾。”

“对于第一次回归，我非常开心，也很努力去踢球，但仅仅三场比赛过后我又受伤了，所以我觉得这就是职业生涯的一部分，到最后也只能这样了。”

在英超、欧冠和其他的国内国际赛事的联合轰炸下，像德布劳内一样的球员真的没有时间坐下来好好休息。“没戏，绝对不可能，”当被问到能够在比利时打进世界杯四强后获得更长的假期时，德布劳内说道。“我没那么累，大体上来说，球员需要在夏天好好休整，，有的时候我们要连着踢十一个半月，也并没有足够的休息时间。连着踢了12个月之后我得到了3周的假期。很短吗？大概是的吧。”

“但对于回归我觉得还好，也没什么好多说的，我来了，参加了训练，然后受伤离场——这就是事情的发展轨迹。我对这也没办法——连着两次受伤。不过对于身体状况我还是很满意的，因为我没有肌肉问题，两次受伤也都只是意外。我的膝盖还很灵活，所以努力训练，以最快速度恢复巅峰状态就好了。”

目前，曼城的赛程安排非常紧张。在周二，他们要在联赛杯中面对莱斯特城，之后又要面对英超中的一系列赛事。对于德布劳内来说，没有比这更好的回归时机了。

“从9月开始，比赛就多起来了，除非你在一些赛事中出局，”他说道。“平均每周两场比赛，这基本不变。这段时期非常繁忙，因为人人都在踢球，之后过了圣诞，就只剩欧洲范围内的联赛了。现在人人都忙。”

曼城已做好了破纪录的准备，而德布劳内则谦虚地认为自己在不在，球队都一样好，而且他还盛赞了利物浦与热刺在本赛季持续的高压表现。

“我们总是这样，做的都是一直以来做的事。我们还是像去年那样，拿下最多的比赛，位列一流俱乐部。而其他的俱乐部也比去年踢得好，所以今年的差距变小了。”