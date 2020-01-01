曼城被欧足联禁止参加欧战两年 罚款三千万欧元

曼城表示，他们对这一决定感到“失望但并不意外”，并称这一决定“有失偏颇”。

曼城被禁止参加欧洲冠军联赛两年。欧足联以违反财务公平规则为由，向曼城开出了3000万欧元的罚单。

根据一项调查，欧足联俱乐部财务控制机构（CFCB）的裁决委员会发现曼城在2012年至2016年期间“夸大了其赞助收入”。

2018年11月，德国《明镜周刊》发表了一系列指控，据称是足球泄密者获得的文件，随后开始了调查。

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欧足联的声明中写道：“在考虑了所有证据后，审判委员会发现，曼城足球俱乐部严重违反了欧洲足联俱乐部的许可和财务公平竞争规则，在其账户和2012年至2016年间提交给欧足联的收支平衡信息中夸大了其赞助收入。”

“审判委员会还发现，该俱乐部违反规定，未能配合CFCB对此案的调查。审判委员会已经对曼城足球俱乐部采取了纪律措施，要求它在未来两个赛季不能参加欧足联俱乐部的比赛。并支付3000万欧元的罚款。”

曼城否认有任何不当行为，并在其网站上发表声明回应称，欧足联甚至在调查开始前就做出了决定。

“曼城对欧足联审判委员会今天的宣布感到失望，但并不感到意外。”声明中说：“俱乐部一直认为，最终需要寻求一个独立的机构和程序，公正地考虑支持其立场的无可辩驳的全面证据。”

“2018年12月，欧足联首席调查员甚至在任何调查开始之前，就公开预审了他打算提交给曼城的结果和制裁。在他的监督下，欧足联的程序漏洞百出，这意味着他的结果几乎不会受到质疑。该俱乐部已正式向欧足联纪律机构提出申诉，这一申诉已得到国际体育仲裁法庭裁决的确认。”

“简单地说，这是一个由欧足联发起、由欧足联起诉、由欧足联裁决的案件。随着这一不公正的程序结束，俱乐部将尽快寻求公正的判决，因此，在第一时间，将尽早与体育仲裁法庭开始诉讼程序。”