曼城表现急躁 德布劳内扛着球队战胜布莱顿再次登顶

这无疑是一个重要的进球，尽管并不十分巧妙。

当马赫雷斯在对阵布莱顿的比赛中首开记录时，伊蒂哈德球场有了一种解脱的感觉。

紧张的气氛笼罩着整个球场，因为他们知道曼城在与利物浦争夺英超联赛榜首时不能有丝毫失误。

势头在冠军争夺战中是至关重要的，而最近几周，人们感觉势头只朝着一个方向发展，瓜迪奥拉的球队明显感觉到与马德里竞技的欧冠比赛以及与利物浦的两次交锋所带来的身体压力。

三场比赛不胜，让人感觉曼城已经把争夺冠军的主动权拱手让给了克洛普。

当然，现实情况是，在这段时间里，他们并没有进一步落后于利物浦，他们在主场联赛中与红军握手言和，但他们在今天凌晨对阵布莱顿的比赛时，确实是以联赛第二名的身份开始的，由于利物浦前一天晚上击败了曼联，已经反超曼城跃居头名。

因此，也许可以理解的是，在与状态良好的布莱顿的比赛开局阶段，整个球场有一种明显的紧张气氛。

当然，曼城的球员以前也经历过这种事情，他们很善于在高压情况下保持专注，但也有证据表明他们很急躁。

例如，当罗伯特-桑切斯的解围直接飞向马赫雷斯时，他莫名其妙地拒绝射门，尽管当时布莱顿的门将离他的球门有几码远。

整个赛季表现出色的若昂-坎塞洛在5分钟内也有3次传球失误，而京多安也在得到机会时控球失误。

一场没有进球的平局将不可避免地引起人们对曼城缺乏射手的关注，特别是考虑到与安菲尔德的一众前锋形成明显的对比。

但瓜迪奥拉有他自己的胜负手德布劳内和福登，而且再次交给这个特别有活力的二人组来改变比赛。

德布劳内错过了对利物浦的足总杯半决赛，他是曼城本场比赛的引擎，拖着球队前进，直到他最终打开了缺口。

正是他令人窒息的跑动导致了曼城第53分钟的进球，尽管这次进攻依靠一些运气才得以完成。

德布劳内给马赫雷斯的传球经过两次反弹，随后后者的射门击中韦尔特曼的脚产生折射，飞入球门。

德布劳内对曼城第三个进球的助攻更像是他平时的优雅做派——一个本能的挑传把球送到贝尔纳多-席尔瓦奔跑的路线上，后者直接把球打进。

在这两个进球之间，福登打进了球队的第二球，完全放松了所有人紧绷的神经。

德布劳内在比赛最后阶段被换下，得到了一些休息时间，瓜迪奥拉在他下场时热情地拥抱了他

曼城的1分优势又回来了，但与利物浦争夺冠军的紧张感也回来了，因为在本赛季的最后一天之前，冠军归属似乎都不太可能决定。