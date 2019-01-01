曼城考虑冬窗引进左后卫和中场替换球员

加泰罗尼亚人已经明确指出了俱乐部需要寻找费尔南迪尼奥的替补，并且表示已经找到了几个可以潜在选择。

瓜迪奥拉说，他已经确定了“三到四个”转会目标，可以在曼城中场取代费尔南迪尼奥。瓜迪奥拉还说，他还可能签下一名新的左后卫。

瓜迪奥拉在周一战胜狼队之前证实，找到一名巴西国脚的替代者将是下赛季的“重要目标”。

加泰罗尼亚还用较大篇幅难以寻找到合适的球员,尤其是在城市不愿意花费£1亿。

“很难找到这样的球员。”他在谈论到费尔南迪尼奥时说，“他了解英超联赛，在这里呆了三年，他了解这里的一切，这很重要。”

曼城在去年夏天追逐过若日尼奥，但仍然没有放弃从阿贾克斯签下德容的希望，同时他们也在关注里昂的恩东贝莱以及狼队的鲁本·内维斯。

瓜迪奥拉在周五的新闻发布会上谈到自己想要寻找的球员类型时说道，这些候选代表了球员自身所具有的不同特点和弱点。

“我们需要一个有身体素质的，能理解我们攻击空间的球员。”他说，“他能做的事情越多越好。找到一个无所不能的球员并不容易。”

当被问及他是否找到了符合条件的人选时，他回答说：“是的，我们看到过很多。有三、四个适合这一角色的球员我们正在观察。

瓜迪奥拉也证实了曼城正在考虑签下一名新的左后卫，尽管他坚持他的球队在没有本杰明·门迪的情况下表现得很好。

够力足球了解到曼城主教练极其渴望签下门迪的替补，莱斯特城的本·齐尔维尔就是其中之一。

“上一季我们在没有门迪的情况下踢得很好，这一季也是。”他谈到门迪时说，“但我们正在考虑这个问题我不能向你保证，我对我的球员很满意，但是我们会考虑这个选择。”

门迪已经参加了几次训练，现在正在恢复状态，正在为重返一线队做好一切准备。

这位法国国脚在去年年底接受了半月板的手术，因为脚伤错过了本赛季的大部分比赛。