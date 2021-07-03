曼城租将哈里森转会利兹联：我很喜欢在贝尔萨手下工作的感觉

这名边锋过去三年都被外租到利兹联，但现在他终于正式转会。

杰克-哈里森称赞了贝尔萨对自己成长的影响，这位边锋已经永久转会到了利兹联。

在连续三年被外租到埃兰路球场之后，24岁的哈里森终于完成转会，俱乐部激活了他合同中的买断选项，与球员签约3年。

上赛季，哈里森在英超联赛出场36次，只错过对阵母队曼城的两场比赛，帮助贝尔萨的球队排名英超第九。

能在利兹联升上英超后的首个赛季帮助球队踢出这么好的成绩，哈里森深感自豪，他对于自己在贝尔萨手下取得的进步很满意。

哈里森告诉俱乐部官网：“我一直认为这是一个作为一名球员学习和发展好机会。也因为贝尔萨的慷慨，我得到了有很多上场时间，所以这是提高和继续我职业生涯的一个很好的方式，这也是我一直想做的。”

“你可以从最初几年看到，球队阵容并没有太多变化，但通过贝尔萨的方法和工作方式，他把一支并不成功的球队变成了一支不可思议的球队，赢得了冠军，成功升级，然后在球队16年来的首个英超赛季中排名前10。”

“这真的反映了很多关于他和他的工作方式，他的方法在这里行得通，每个人都相信他想做的事情，我想这就是这奏效的原因。”

“我很感激我所拥有的上场时间，作为一名球员，这是我想要的一切，因为这是发展和提高自己的最好方式。不仅有比赛的时间，而且在贝尔萨的独特方法下工作，这真的能帮助你专注于某些你在其他地方看不到的比赛细节。”

“”他要求你做到最好，如果你没有做到最好，那么他会告诉你，所以能够在这样一个环境中踢球真的很好，有时候压力会很大，但你知道这对你作为一名球员有帮助。‘

24岁的哈里森认为利兹联上赛季的成绩出乎了所有人的意料，他希望在新赛季继续复刻这样的成功。

哈里森说道：“没有人预料到我们会取得这样的成绩，很多人都说这种风格在英超行不通，无法持久。”

“但事实是，我们证明很多人是错的，并完成了一个伟大的赛季，这是最令人满足的。”

“今年有机会再来一次，这对我们来说是另一个激动人心的时刻，希望我们能够取得与上赛季相同，甚至比上赛季更好的成绩。”