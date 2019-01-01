曼城租借美国门将斯特芬加盟杜塞尔多夫

扎克·斯特芬去年12月被曼城签下，但他将与杜塞尔多夫一起第二次去到德国足坛。

曼城将美国门将扎克·斯特芬租借给了杜塞尔多夫。

斯特芬在去年12月被英超冠军球队签下，但在上个赛季的美国职业足球大联盟上半赛季中，仍然被租借去到了哥伦布机员队。

上个月，他代表哥伦布以2:2战平了纽约市FC队，这是他代表球队的第84次也是最后一次出场，在此期间，他总共创下了26次零封纪录。

他现在和杜塞尔多夫一起回到德国，在他职业生涯的开始，他曾14次代表弗莱堡预备队出场。

“我真的很期待回到德国，成为这样一个传统俱乐部的一员，”他在新球队的官方网站上说。

这位2018年美国足球年度最佳男球员和年度最佳门将是中北美和加勒比地区足联(CONCACAF)金杯赛上美国队的第一门将。在上周日的决赛中，美国0-1负于墨西哥，最终以失望告终。然而，在个人层面上，这位门将因在比赛中四次零封成绩而受到称赞。

有人拿他的球风和前美国门将霍华德作比较，这位门将承认他花了很多时间研究这位前埃弗顿球员的录像。

“扎克是一个很有天赋的门将，有着巨大的潜力，他在美国青年队最大的舞台上表演过，”美国队教练格雷格·贝哈尔特在德甲官方网站上说。

就在斯特芬离开曼城的消息得到证实的同一天，曼城还把门将穆里奇租借去到冠军球队诺丁汉森林。

穆里奇也将远离伊蒂哈德球场去度过他的下个赛季，但是他在离开前签了一份续约合同，新合同将到2024年到期。

他在接受曼城官方网站采访时表示:“将我目前与曼城的合同延长3年对我来说是一种难以置信的荣誉。”

“我真的很享受2018-19赛季，能够参加我们成功捧杯的联赛杯比赛是一次令人惊叹的经历。”

“球员们和球迷们让我感到非常高兴，俱乐部和所有的一切都表明了他们对我的信任。”