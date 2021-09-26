曼城神来之笔：瓜迪奥拉终于找到击败图赫尔的切尔西的方法

在面对图赫尔遭遇连续三场失利后，瓜迪奥拉和他的球队在斯坦福桥以1-0取胜

比赛数据：切尔西0-1曼城

事实证明，图赫尔仍然可以从他的老导师瓜迪奥拉那里学到一些东西。

赛前人们的看法是，切尔西主教练已经彻底研究透了瓜迪奥拉。

这位德国教练今年已经策划了三场对曼城的胜利，包括一场欧冠决赛，瓜迪奥拉在决赛中突然更改他的战术计划，以至于他的球队几乎无法辨认。

在顶级中锋卢卡库的帮助下，本赛季切尔西就算不是夺冠热门，也是真正的冠军争夺者。

如果周六在斯坦福桥战胜卫冕冠军，那么这将是一个重要的里程碑，并使这支西伦敦球队领先曼城6分。

相反，瓜迪奥拉发出了一个响亮的提醒，他仍然是那个神奇的巫师，而不是学徒，他的球队不会不战而退。

曼城1-0的胜利来自战术大师瓜迪奥拉的布置。从第一分钟开始，他的球队就控制了场面，格拉利什、热苏斯和福登组成的假九号锋线，把切尔西逼回了自己的半场，让主队的后防线感到非常不适。

在他们身后，坎特被迫用盯人盯人的方式来限制比利时中场组织者德布劳内的影响力，但曼城的边后卫们对此作出的反应是高压逼抢，把主队压制在对方禁区内。

也许瓜迪奥拉最大的决定就是把贝尔纳多-席尔瓦安排到后腰位置，让葡萄牙人和罗德里搭档，控制比赛的节奏。

在对波尔图的欧冠决赛中，瓜迪奥拉让京多安一个人踢后腰，结果曼城被打败了。

然而，这一次，曼城占据了上风，占据了三分之二的控球权，迫使切尔西在半场结束前至少三次向边路起高球，以缓解压力。

两位主帅的举止也很不同。忧心忡忡的图赫尔愤怒地向他的队员们指手画脚，与第四官员为一些小事情争吵，并在他的技术区边缘沉思。与此同时，瓜迪奥拉却出奇地冷静，在看到热苏斯的射门后差一点从座位上摔下来，然后他和教练们开起了玩笑。

他唯一的失望可能是，格拉利什很难在这场比赛中造成影响，而这可能是他从维拉转会而来之后最重要的一场比赛。然而，在下半场更衣室里的一次谈话之后，情况发生了变化，格拉利什逐渐融入了比赛，为热苏斯和德布劳内创造了良好的机会。

比赛进行到第53分钟时，热苏斯的一记射门产生折射，让曼城取得了领先，但主队的反应出乎意料，他们从未进行反扑。

瓜迪奥拉可能缺少像卢卡库这样的前锋，但这位前曼联球员在本场比赛中基本隐身。这位身价9800万英镑的前锋从未造成过威胁，曼城把他变成了一个孤独的前锋，背对着球门，难以发挥作用。

因此，尽管本赛季还有很长的路要走，但关于图赫尔已经想出了阻止瓜迪奥拉的策略的理论可能要被重新考虑了。

瓜帅被认为是他这一代最伟大的教练不是没有原因的。如果有人需要证据，那么这场比赛就是证据。