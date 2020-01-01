曼城的哈兰德？解读小将为何引瓜帅关注

英超球员之子，这位年仅17岁的前锋以其身体素质和进球能力给瓜迪奥拉留下了深刻的印象。

2019-20赛季，埃尔林-哈兰德飞速蹿红，这也让各支球队想要从青训营中挖掘出自己的同款天才前锋。

这位多特蒙德前锋从不知名的少年到成为欧洲最令人恐惧的前锋之一的历程，成为了上赛季最火热的话题之一。全世界的球迷都希望自家俱乐部的青训营里有这样一位潜在的超级巨星。

曼城球迷认为这种情况很有可能出现，他们自己的 "新哈兰德 "与挪威的原版有着许多共同的特点。

其他球队

和哈兰德一样，利亚姆-德拉普也是一名英超退役球员的儿子。他的父亲，罗里-德拉普，曾在英格兰顶级联赛中为德比郡、南安普顿、斯托克城和桑德兰出场359次。在效力斯托克城期间，罗里-德拉普在托尼-普利斯的指挥下，经常用他那令人发指的远射给对手的防线带来噩梦，成为球队英雄。

当然，小德拉普已经被问到他是否遗传了他父亲的臂。很可惜没有，但17岁的小德拉普很有自己的特点。

也就是说，他确实有着和哈兰德类似的特质，可以帮助他们迅速适应了成年比赛最高水平的特质。

德拉普身高一米八出头，在青年比赛中，他的力量非常突出，能够肆意欺负对方后卫线。

小德拉普还拥有不错的转身速度以及相当不俗的进球能力，瓜迪奥拉自然而然地成为了看好这位年轻人的专家之一。

德拉普今年夏天开始跟随曼城一线队训练，当时只是为了补充人数，但在给瓜迪奥拉教练团队留下深刻印象后，小德拉普已经迅速成为了瓜迪奥拉未来规划中的一员。

由于塞尔吉奥-阿圭罗将因伤至少缺席本赛季开局的两个月，德拉普在曼城对阵狼队的英超首战中成为了替补席上唯一一名前锋。

虽然他没能获得出场机会，但他将很快上演一线队首秀。瓜迪奥拉承认，球队将被迫在联赛杯前几轮比赛派上年轻球员，避免出现一线队主力伤病潮。

鉴于他的家庭关系，德拉普肯定会受到很多人的关注。不过，他职业生涯到现在的经历，让他可以应对这一切。

德拉普7岁时进入德比郡青训营，2019年夏天加盟曼城。德拉普的父亲是德比郡的青训教练，因此离队是一个非常艰难的决定。好在，小德拉普身穿曼城球衣的表现不错。

曼城前U18教练，加雷斯-泰勒今年3月份接受采访时表示：“相比我刚开始执教他的时候，德拉普已经有了长足的进步，他的未来没有止境。”

“他的天赋很不错，但他也努力训练，让天赋转化为实力，完成质变。”

德拉普是曼城在2019-20赛季赢得英超U18北方组冠军的进攻支点，在新冠疫情导致青年足球赛季提前画上句号之前，他在11次出场中打进7球并送出6次助攻。

德拉普还帮助新东家打进青年足总杯半决赛，同时为英格兰U17队出场2次。此前，他曾在2019年土耳其梅赛德斯-奔驰爱琴海U16国家队锦标赛上获得最佳射手。

不过，也许他职业生涯迄今为止最重要的时刻，是在菲尔德米尔球场相当低调的环境中，这座球场是乙级联赛球队曼斯菲尔德镇的主场。

在足总杯中，德拉普代表曼城U21对阵曼斯菲尔德一线队，最终蓝月亮3-0取胜。德拉普打进两球并有一次助攻，帮助青年队战胜了成年对手。

德拉普赛后表示：“对方有些球员比我们大六、七岁，但我认为我们向对手展示了自己的竞争力。”

“能够和这样的对手交锋，我非常兴奋。这就是男子足球的氛围，这也是我想要的，所以得到这个机会并取得好成绩对我来说是好事。”

与更有经验的球员比赛，可能也会帮助德拉普淡化他最大的弱点：他暴躁的脾气。

对阵曼斯菲尔德四天后，他入选了曼城的U23阵容，将在英超B的首场比赛中对阵他的前东家德比郡。

德拉普在半场即将结束前打入一粒精彩的个人进球，帮助曼城2-0领先，但随后在下半场中领到两张黄牌，被罚出场。德比郡得以获得人数上的优势，并将比赛逆转成了一场3-3的平局。

上赛季的11场U18比赛，德拉普领到6张黄牌。熟悉曼城青年的人士向够力足球透露，虽然德拉普的激情对他的比赛风格至关重要，但他的激情往往会失去控制。除非他学会控制情绪，否则可能会失去一线队的机会。

不过，这种决心还是帮助德拉普强行进入了瓜迪奥拉教练组的视野。随着赛季变得紧凑，他可能会比预期更早得到表现机会。