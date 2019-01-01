曼城球星B席支持VAR：它能帮助把足球变得更好

蓝军的年度最佳球员相信，VAR的应用将有助于提高比赛的质量。

曼城中场贝尔纳多·席尔瓦表示，他支持VAR的出现，并补充说，他相信这将有助于裁判做出更有力的判罚，从而提高比赛水平。

这位24岁的球员最近刚刚结束了一个精彩的2018-19赛季，并且跟随国家队在欧国联的比赛中取得了胜利。

席尔瓦被评为蓝军年度最佳球员，因为他在帮助球队夺得联赛冠军的过程中，还帮助球队取得了国内联赛三冠王的成绩。

他被提名授予阿兰·哈德克奖杯，以表彰他在对阵切尔西的联赛杯决赛中的出色表现，并入选PFA年度最佳阵容。

在一个问答环节中，席尔瓦回顾了他出色的一年，并就一些话题发表了看法。

其中，他对VAR给予了有力的支持。近年来，随着VAR在更大范围比赛中的应用，VAR受到了褒贬不一的评价，不过他也承认，VAR还有待完善。

“我支持VAR，”他说。“我认为这是又一个帮助裁判做出更好决定的工具。”

“当然，这需要改进，需要加快速度。人们需要习惯它，但是的，我喜欢它！”

席尔瓦还补充说，他觉得这个赛季是联赛历史上最激动人心的一个赛季之一，曼城以一分优势击败利物浦夺得英超冠军。

“我同意，因为我想，嗯，我只有24岁，我还没有看完所有的英超赛季，”他说。“也许那个赛季阿奎罗在最后时刻的进球是非常激动人心的。”

“但从我的感觉来看，(今年)是难以置信的。我认为这两支球队都很棒，这是一个伟大的英超赛季。”

曼城下个月将前往中国参加亚洲超级联赛杯，然后经由日本返回英国为新赛季做准备。