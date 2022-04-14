曼城熬过了马竞的恶战并进入欧冠四强 但代价多大呢？

今天凌晨，曼城成功晋级欧冠半决赛——但他们付出了沉重的代价。

在这场与马德里竞技的残酷比赛中，德布劳内在下半场中途因伤下场，而凯尔-沃克也在随后受伤下场。

事实上，能够从万达大都会球场毫发无损全身而退的球员不会很多。

在这场消耗战之后，曼城争取三冠王的前景不会变得更容易，而且瓜迪奥拉现在需要队中的每一个球员。

在利物浦对本菲卡的比赛中，克洛普能够让队内的一些明星球员休息，而瓜迪奥拉在曼城对阵马竞的比赛中使用了全主力，本周末，曼城就将在足总杯半决赛中与利物浦直接碰面。

瓜迪奥拉认为他别无选择，曼城带着首回合比赛1-0的微弱优势来到了西班牙首都，但又一个艰难的90分钟会让他的球员付出很多。

事实上，在这个夜晚，马竞不仅使用了更多的黑暗艺术，而且可以说在一些时候，他们的行为远远超出了可以接受的范围。

这是一场丑陋的比赛，费利佩在边线附近对菲尔-福登犯规，而在比赛最后阶段，两队爆发了大范围冲突。

萨维奇首先将硬生生想将福登从地上拉起来，然后他又在随后的混战中抓了曼城球员格拉利什的头发。

事情也没有就此结束，据报道，萨维奇和格拉利什之后在球员通道里再次爆发冲突，警察不得不在曼城更衣室外将两队球员分开。

在比赛的大部分时间里，萨维奇和他的队友们似乎对菲尔-福登更有敌意，福登一定会觉得自己的背后有一个大型靶子。

在不到10分钟的时间里，费利佩从身后撞上了这位英格兰国脚，让他在地上痛苦翻滚，并不得不接受治疗，头部包扎着绷带继续踢比赛。

在逃过一张黄牌后，费利佩后来又踢到了福登的脚踝，而萨维奇在皮球早已滚出场外的情况下，毫无必要地用肩膀撞击这位英格兰国脚。

但是，21岁的福登继续站起来，当马竞拼命试图扳平比分，而比赛时间也越来越少时，福登在常规时间仅剩1分多钟时再次将对手吸引过来。

在最初以滑铲赢得球权后，费利佩扫堂腿踢倒福登，福登滚动着出了边线，但接着又回到了球场内。

萨维奇随后也参与进来，混乱随之而来。与马竞以往的情况一样，肮脏的球风是比足球本身更大的讨论点。

不过，值得强调的是，曼城没有破门实在不走运，京多安有一脚射门击中了门柱。

马竞在35分钟时终于有了两回合比赛的第一次射门，孔多比亚的射门被埃德森挡出。

他们在下半场终于打开了局面，并多次造成威胁，格里兹曼和菲利克斯的射门都稍稍偏出。

然而，随着最后20分钟比赛局势的紧张气氛加剧，曼城保持了头球的冷静，而马竞则失去了他们的淡定。

坎塞洛拿到了一张黄牌，这使他无法参加对阵皇马的半决赛首回合比赛，但这可能是一个必要的犯规，因为当时卡拉斯科正要进入禁区。

虽然曼城现在仍然在西班牙首都，但去伯纳乌球场踢球感觉将会是很遥远的事，因为现在他们即将迎来与利物浦的足总杯半决赛大战。

此外，瓜迪奥拉希望当他的球员回到马德里踢半决赛时，大部分的伤口和瘀伤都会痊愈。

曼城或许熬过了马竞的攻击，但他们需要多长时间才能完全恢复？