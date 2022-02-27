曼城曾在激烈争冠大战中力压利物浦夺冠——这一次他们准备好再来一遍了吗？

上一次曼城在英超积分榜上与利物浦直接对决时，他们在做客埃弗顿时的表现相当轻松。

2019年2月，当热苏斯和拉波尔特的进球为瓜迪奥拉的球队确保了2-0的胜利时，古迪逊公园球场的球迷们基本上耸了耸肩，因为他们知道自己没有帮助死敌结束对冠军30年的等待。

这是曼城那段14连胜的第2场胜利，那一波连胜让曼城得以与利物浦互相打击，直到赛季的最后一轮，他们以一分的优势赢得联赛冠军。

一场又一场的胜利，一次又一次的考验，全国最好的两支球队一直在作出回应，没有任何闪失，直到他们踢完了所有比赛。

而现在同样的情况又再一次出现了。

曼城上周六在主场对热刺的失误，加上利物浦周中对利兹联的胜利，使两队分差缩小到只有3分，再次没有了喘息的机会。

这一次，曼城面对的甚至不是一支柔弱的埃弗顿，太妃糖新帅兰帕德迫切需要拿分来避免被拖入保级大战。

瓜迪奥拉和他的大多数球员以前都来过这里，但他们上次取得成功不意味着这次就一定会成功。

"我们都知道自己必须做什么，"瓜帅在两队的比赛前说道。"我已经对球员们说过很多次了：专注于我们自己的工作。如果这足以成为冠军，那么很好，如果不足以成为冠军，那么恭喜利物浦。"

这位曼城主帅在赛前新闻发布会上对形势保持冷静，尽管要在剩下的12轮比赛中全部或大部分获胜将是另一个很高的要求。

但其中的挑战——以及尝试获得队史第一座欧冠冠军——意味着他的球队几乎不会有失去专注的危险。

瓜迪奥拉补充道："随着我年龄的增长，我正在学习享受我的职业——比以往更加支持他人，我以一种更自然的方式接受失败。”

"我不喜欢这样，因为我在失败后睡不好觉，但我接受其他的人可以击败你——他们可以比你更好。你必须提高，必须做得更好，而我们现在还没有做到。”

"我很享受这种感觉。我没有那么戏剧化，比如。'我们将失去英超联赛冠军'。问题出在哪里？问题是你的行为和你作为一个团队的表现，知道我们想赢得它——我们想做到这一点。"

三个赛季前，这两支球队上演了精彩的冠军争夺战，而本赛季，争冠形势的相似之处显而易见。

利物浦仍然是不可阻挡的，从后卫到前锋，威胁贯穿全队——比起当时，现在他们又多了若塔和路易斯-迪亚斯产生的威胁。与此同时，曼城保持着他们的控制和统治，等待他们的机会，以产生一个绝杀时刻。

差异很小，然而，差异仍然是存在的。

在防守方面，克洛普的球队不像以前那样狠，他们的丢球数比三年前的同时期增加了33%。

而在进攻端，曼城可能会有不足，他们缺少一个前锋，特别是缺少一个像阿圭罗那样高水平的中锋。

在曼城击败利物浦夺冠的那个赛季，阿圭罗两次在球队1-0取胜的比赛中打入制胜球，最引人注目的是客场对伯恩利的紧张胜利，他的制胜球以不到一英寸的距离越过了门线。

这是最小的差距，所以最终的冠军争夺也会是如此，在比赛的最后一天才尘埃落定。

许多人期望再次看到同样的激烈争夺，但差距缩小得如此之快，仍然令人惊讶。但当瓜迪奥拉将利物浦称为"心头刺"时，那是因为他知道利物浦不会放弃他们对冠军的挑战。

现在，两队的分差缩小到了3分，4月在伊蒂哈德球场两队的碰面将是一场巨大冲突，曼城和利物浦将一路竞争到终点。

而在瓜迪奥拉看来，让他们的对手保持第二名的方法很简单。

"我知道我们必须做什么才能击败利物浦，我们必须赢得很多比赛，"他说道。"我并不是现在才知道的。当我们领先11或12分，而他们少赛两轮时，我就知道了，我知道对手和可能发生的事情。"

从客战埃弗顿到本赛季最后一轮主场迎战维拉，曼城所有人都只期待着战斗到最后一刻。