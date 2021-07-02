曼城旧将：曼奇尼的赢家心态铸造了现在的曼城

曼奇尼为曼城带来了他们三十多年来的首座冠军，前曼城球星阿卜杜勒-拉扎克盛赞了这位意大利教练的人员管理能力。

2013年曼奇尼被曼城解雇时，很多人都很开心。尽管这位现任意大利主帅终结了俱乐部35年无冠的局面，并带领球队时隔44年12个月再次赢得联赛冠军，但他还是在第二个赛季遭到解雇，有消息称当时俱乐部内部气氛糟糕，一些球员在他手下过得很不开心，并威胁如果曼奇尼不走，他们就要转会。

大约在同一时间，阿卜杜勒-拉扎克还是一个刚刚冒尖的曼城青训小将，而他对曼奇尼有着完全不同的记忆。

他记得有一位教练相信他的能力，发展了他的才能，帮助他成为一名科特迪瓦国脚。

或许，这并不奇怪，这位56岁的教头在2018年接手蓝衣军团后，激发了球队的斗志，他们在欧洲杯上的表现是迄今为止所有球队中最令人印象深刻的，接下来意大利将迎来与比利时的四分之一决赛。

拉扎克告诉够力足球：“他就像我的父亲，他一直在照顾我，实际上他非常好。”

“他看到了我的潜力，他在我身上发现了一些东西，但我想尽快上场。”

“我真的在训练中为他付出了一切，他真的相信我。我就是这样得到机会的——因为罗伯托-曼奇尼。”

在年少时来到伦敦后，拉扎克被推荐到曼城时还是水晶宫的一名青少年球员，同时他也收到了加盟阿森纳的邀请。

密友科洛-图雷说服他转会曼城，当时俱乐部在被曼苏尔收购后迅速发生变化。

曼奇尼在2009年接替马克-休斯出任一线队主教练，拉扎克说这位意大利人的心态帮助曼城成为欧洲最大的球队之一。

“他给了整个更衣室一种氛围，让我们相信自己可以做得更多，这改变了一切，这让曼城成为了今天这个样子，也是我们今天在这里谈论曼城的原因。”

“在训练中，当他看到自己不喜欢的东西，他就不高兴。他是个强硬的主教练，因为他是个真正的赢家。”

“也许在我年轻的时候我并不知道，但是你从这些经历中学到，主教练并不容易做。他们有时会做出艰难的决定，当你拥有一支由25名顶级球员组成的球队，你不得不让一些人坐在替补席上，这是一个很难做出的决定。”

“但曼奇尼把球队管理得很好，他赢得了联赛冠军，所以就这样吧。”

拉扎克共为曼城一线队出场过10次，通过队友亚亚-图雷的推荐，他很快就得到了科特迪瓦国家队的征召。

他参加了2013年的非洲国家杯，球队最终被冠军尼日利亚淘汰，而六个月后他在莫斯科对阵俄罗斯的比赛中完成国家队首秀，拉扎克表示这是自己永远不会忘记的事情。

“为国效力是我的梦想，穿上那件球衣让我发出惊叹。小时候我看着德罗巴踢球，我永远无法相信自己有朝一日和他在同一个球场上或者同一个更衣室里。”

“第一次见到德罗巴时，我对他说：‘我年轻时看着你踢球，我不敢相信我现在站在你面前’，他说：‘是我，这就是生活，这就是足球’，他笑了。他给了我建议，让我做自己。”

“我记得他传球给我，但我没有得分，我在处子秀时击中门柱，赛后他说：’我的孩子，我传球给你，你却不想得分？！‘”

曼奇尼在2013年足总杯失利后离队，拉扎克的曼城生涯也结束了，继任者曼努埃尔-佩莱格里尼明确表示，他需要迅速拿到冠军，而这名中场球员不符合他的计划。

在曼奇尼手下，拉扎克被接连外租到朴茨茅斯、布莱顿和查尔顿，后来他被卖到了俄罗斯球队安郅，这是一支由当地富豪苏莱曼-科里莫夫掌控的满是球星的队伍。

但卡洛斯和埃托奥这样的超级巨星在拉扎克加盟时就离队了，没过多久拉扎克也离开了球队。

拉扎克补充道：“这对我来说很艰难，因为我在曼城踢得不多，新主帅上任后，他面临着很大的压力，他需要马上取得胜利。”

“我得到了去俄罗斯的机会，也许这对我来说是一次错误的转会，但你永远不会知道，所以我做出了这个决定。”

“当我去那里的时候，我没有遇到卡洛斯，埃托奥也要去切尔西了。我以为他会留下来，然后我还没到他就走了。”

拉扎克在西汉姆和唐卡斯特流浪者队短暂效力之后转会到了瑞典，在过去的六年里，他效力于多家俱乐部，包括哥德堡，最近还效力于奥格瑞特。

现在他已经28岁了，他正打算回到英格兰，因为一支英乙球队已经对他表现出了一些兴趣。

拉扎克说道：“瑞典的赛季与英格兰或欧洲不同，那里天气太冷了，他们不得不在四月开始新赛季。这里的人真的很好，这是一个很好的联赛，但这不像在英格兰。这是一个当天气炎热时你可以享受的国家，但当天气寒冷时却不是那么好，你只能生存。”

“我想回到一个正常的赛季，一个在8月份开始的赛季。这是我的专注点。如果有什么机会出现，我想去那些联赛在八月开始的地方。两个月的季前赛，然后我就可以准备上场了，我感觉很好。”