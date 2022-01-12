曼城新星帕尔默展示了为什么瓜迪奥拉愿意放托雷斯去巴塞罗那

有许多因素导致曼城在圣诞节前接受了巴塞罗那对费兰-托雷斯5500万欧元的报价。

在疫情期间，这位西班牙国脚没有很好地适应曼彻斯特的生活，他挣扎于获得常规的首发位置，而一旦巴萨在12月初宣布有兴趣签下他，托雷斯就一心想要转会。

虽然曼城知道违背托雷斯的意愿强留他并不是一个好主意，但因为本土攻击手科尔-帕尔默的出现，曼城也相信在赛季中卖掉托雷斯不会损害球队对冠军的追求。本赛季，帕尔默已经表明他有可能比托雷斯更适合瓜迪奥拉的体系。

托雷斯在曼城的主要成功是在他作为中锋的时候，但很明显，尽管曼城在去年夏天追求凯恩失败，托雷斯在那个位置也不太可能有一个长期的未来。

瓜迪奥拉仍然热衷于在未来几个月为他的球队引进一个正印中锋，因此，托雷斯更有可能回到他更熟悉的边锋位置。

然而，具有讽刺意味的是，在曼城已经转向大陆风格的当下，托雷斯更像一个英式边锋。

无论谁在瓜迪奥拉的前场五人组中首发，都会是有技术天赋和智慧的足球运动员，知道如何攻破对手的防线。

尽管只有19岁，但帕尔默已经显示出他的天赋和思维速度，当他得到机会时，他可以与他的队友们融为一体。

这一点在足总杯4-1战胜斯云顿的比赛中表现得淋漓尽致，当时帕尔默为B席创造了开场的机会，然后自己打进了第四球。

第一个进球是瓜迪奥拉所要求的一个完美例子，因为这个少年展示了精湛的个人技术，在为B席送出助攻之前，他骗过了斯云顿后卫，展示了对他的队友位置的清晰理解。

"我很高兴与他合作，他非常有实力，"英格兰U21助理教练阿什利-科尔作为ITV评论员评述这场比赛时说道。

"他是一个非常聪明的边锋，他有一个光明的未来，他正走在通往一线队的道路上，希望如此。"

如果帕尔默要取得进步并最终代表三狮军团，机会将是至关重要的。从他还是个小学生的时候起，他就在不同的年龄段为英格兰队效力，现在他是U21队的常规首发，英格兰U21今年已为成年队贡献了史密斯-罗和康纳-加拉格尔等小将。

为国家队效力有助于帕尔默保持较多的比赛时间，同时他在努力成为瓜迪奥拉的球队的常规球员。对斯云顿的胜利是他本赛季的第11次出场，但只是他的第四次首发，2021-22赛季至今，他在五项赛事中总共得到413分钟的一线队出场时间。

在发现他的潜力后，曼城对帕尔默采取了类似于他们整合菲尔-福登的方法。这涉及到长期与一线队一起训练，偶尔作为替补登场，并在零星的杯赛中首发。

对于观察家和一些球员来说，这可能是一个令人沮丧的缓慢过程，其他一些人决定他们宁愿采取更快的方式进入一线队。福登并不后悔表现出耐心，而曼联的桑乔和巴萨的加西亚可能也对他们离开曼城去寻求更快获得一线队机会的做法感到满意。

本赛季对疫情防控的限制有所放松，这也使得像帕尔默这样的球员更容易在一线队和U23梯队之间来回流动，这在疫情高峰期是不被允许的做法。

本赛季，他已经为曼城的青年队首发了7次，包括5-0战胜莱斯特城的比赛，那一天他完成了帽子戏法。而在同一天，他在一线队战胜伯恩利的英超联赛中替补出场。

同时参加这两场比赛是瓜迪奥拉、青训队教练布莱恩-巴里-墨菲和帕尔默本人做出的决定，这强调了他的热情和不断提高的愿望。

同时，英格兰国脚凯尔-沃克、斯特林和斯通斯也让他感到自己在一线队的环境中受到欢迎，这也让这位怀特沙威人有信心在机会出现时展现自己的才华。

"当我第一次升入一线队时，我心想：'哇，我在和德布劳内这样的球员一起踢球，'"他在周五的比赛后说道。

"我不会说这很正常，但我每天都在习惯，和他们一起训练和比赛，我很享受这种感觉。”

"他们让我每天在这里都有家的感觉。这不仅仅是在球场上，在球场外也是如此。他们都会给我建议，告诉我什么该做，什么不该做，所以我真的很享受。"

没有人对在曼城取得成功有任何幻想。在对阵斯云顿的比赛中，曼城队内疫情的爆发意味着他们失去了7名一线队球员以及16名工作人员，但帕尔默仍然和10名各国国脚一起出场。

瓜迪奥拉本人也受到了影响，但他很可能在周六与切尔西的榜首大战中回到教练席，如果曼城能够控制住疫情，那么一线队的大部分球员也会回归。

但是，如果疫情削减了瓜帅可选择的人员，那么这位曼城主帅将毫不犹豫地把帕尔默选进他的首发阵容。

瓜迪奥拉的助手博雷尔说道："帕尔默显然是一个天才，这对任何人来说都不是秘密。”

"重要的是保持耐心，继续努力工作，因为你仍然必须努力工作，然后，当你有这样的机会时，好好展示自己的天赋。当他有机会表现时，他需要持续地展示自己的才华。”

"但他显然是一个很有实力和潜力的球员，对我们俱乐部来说，这很棒，对作为一个球员的帕尔默来说亦是如此。"