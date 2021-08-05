曼城接近签下维拉队长格拉利什 转会费1亿英镑

英超冠军将在未来几天完成格拉利什的签约，这笔交易将打破英国足坛的转会费纪录

据够力足球证实，曼城将在未来几天以破纪录的1亿英镑价格签下阿斯顿维拉中场格拉利什。

英超冠军在7月底向这位英格兰国脚提出了报价，有报道称他已经在曼彻斯特，准备签约。

曼城拒绝对这一传闻发表评论，但可以理解的是，这笔交易可能会在周六曼城对阵莱斯特城的社区盾比赛之前完成。

如果签下格拉利什，曼城将得到英格兰足球界最令人兴奋的天才之一，瓜迪奥拉曾在2020年形容他为“杰出的球员”，并一直是他的粉丝。

和托特纳姆热刺前锋凯恩一样，这个夏天曼城把25岁的格拉利什列为首要目标，俱乐部相信他会为球队增添新的力量。

格拉利什今夏在欧洲杯中已经证明了自己的实力，曼城相信他的加盟可以帮助俱乐部赢得队史首座欧冠冠军。

格拉利什自六岁起就效力于维拉，虽然离开青训球队会让他不舍，但转会曼城将为他提供挑战英超冠军和参加欧冠的机会。

他也毫不掩饰自己对德布劳内的崇拜，并与曼城新星菲尔-福登在英格兰建立了密切的关系，而与瓜迪奥拉合作将让他有机会进一步提高自己的职业生涯。

这笔1亿英镑的交易将刷新英国足坛转会记录，超过2016年曼联为博格巴支付的8900万英镑。这也将刷新曼城的队史引援纪录，此前的蓝月亮的转会费纪录由鲁本-迪亚斯创造，去年夏天他们花费6200万英镑签下了这名本菲卡中卫。

如果曼城今夏还想签下凯恩，他们可能需要再次打破转会费纪录。