曼城成为德勤财富联赛头名 队史首次

曼城被评为德勤财富联赛中收入最高的俱乐部，这在俱乐部的历史上是第一次。

曼城与其他英格兰俱乐部曼联、利物浦、切尔西和托特纳姆热刺一起进入了2022年的前十名单，英超联赛几乎占了整个欧洲五大联赛1月转会窗口支出的一半。

疫情造成的财政影响已经引起了权力的转移，在最新的年度报告中，曼城排在皇家马德里、拜仁慕尼黑和巴塞罗那之前。

曼城、皇马、拜仁、巴塞罗那和曼联组成了前五名，巴黎圣日耳曼排名第六，利物浦排名第七，切尔西排名第八，尤文图斯和热刺分别排名第九和第十。

英超俱乐部还占据了后面十个位置中的六个，包括阿森纳（11）、莱斯特城（15）和首次加入的狼队（17），多特蒙德、国米、马德里竞技和圣彼得堡泽尼特是前20名里的其他球队。

德勤财富联赛排名如下：

1、曼城，总收入6.449亿欧元

2、皇马，总收入6.407亿欧元

3、拜仁，总收入6.114亿欧元

4、巴萨，总收入5.821亿欧元

5、曼联，总收入5.58亿欧元

6、巴黎，总收入5.562亿欧元

7、利物浦，总收入5.504亿欧元

8、切尔西，总收入4.931亿欧元

9、尤文图斯，总收入4.335亿欧元

10、热刺，总收入4.062亿欧元

11、阿森纳，总收入3.665亿欧元

12、多特蒙德，总收入3.376亿欧元

13、马竞，总收入3.328亿欧元

14、国米，总收入3.309亿欧元

15、莱斯特城，总收入2.555亿欧元

16、西汉姆，总收入2.215亿欧元

17、狼队，总收入2.192亿欧元

18、埃弗顿，总收入2.181亿欧元

19、泽尼特，总收入2.12亿欧元

20、维拉，总收入2.073亿欧元

2020-21赛季，曼城的收入总额为6.449亿欧元，比排名第二的皇马多出420万欧元，后者上次登上榜首是在2017-18赛季。

在瓜迪奥拉的带领下，曼城的全球影响力正随着每一个赛季的成功而不断扩大，他们对英格兰足球的统治也在继续。

这位西班牙教练在上个赛季为俱乐部带来了第五个英超联赛冠军和连续第四个联赛杯冠军，同时还带领球队首次杀入欧冠决赛。