曼城尽管放马过来 罗伯逊内心毫无畏惧

安德鲁·罗伯逊表示，在多年来最激烈的冠军争夺战中，他不会感到害怕。

利物浦后卫罗伯逊在他的足球生涯中一向永不言败。在经历了这么长时间的奋斗和努力后，他希望能在比赛中不忘初心。

罗伯逊透露，当他还是个被凯尔特人拒绝的青少年时，他给了自己一年的时间去尝试和努力回到职业水平，并发誓要付出一切。现在，他在与曼城的冠军争夺中采取了同样的方法。

“我在场上的态度一直是无畏的。我从来没有在比赛中害怕过任何事或任何人。”他解释道。

“我的成长可能与此有关。我试着享受每一分钟，并全力以赴。我很现实——不是所有人都能在每场比赛中发挥出自己的最高水平。在比赛中会出现失误，这取决于你如何处理它。”

“有些时候并不是每件事都能成功，但是如果我付出了一切，我会在表现上批评自己，但我会知道我让对手很难受。这是我一直采取的态度，并将继续下去。”

罗伯逊在最近几周表现出了完美的态度，在对阵莱斯特和西汉姆联的比赛中，利物浦都丢失了分数。但是他在对阵伯恩茅斯的比赛中表现出色，帮助球队回到正轨。

当凯尔特人告诉他他还不够好时，他锻炼了自己面对挫折的能力，他为自己的职业生涯努力，并对父母说:“给我一年时间。很多家长都会说不。”

现在，他的父母经常在最盛大的足球之夜造访安菲尔德，在那里，支持凯尔特人的父亲会化身达格利什的迷弟。”

但是罗伯逊并没有被任何事情所困扰，他的态度仍然和他职业生涯开始前的那些日子一样。“我不会说我没有什么可失去的，因为现在风险很高。”

“当然，如果你低于(自己的标准)，你就会失去自己的位置。你可能会被批评或者…你可以成为一个英雄。这一切都是为了解决这个问题。”