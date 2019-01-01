曼城尤文各取所需 坎塞洛达尼洛互换完成

尤文图斯已经换下了边后卫，而英超冠军曼城也获得了今夏的第三个重要签约。

曼城已经从尤文图签下了左后卫若奥·坎塞洛，意甲冠军已经收到了转会费，达尼洛也是交易的一部分。

英超卫冕冠军将向尤文支付2800万欧元(258英镑/ 3140万美元)和巴西后卫达尼洛，坎塞洛在都灵仅仅待了一年就搬到了曼城。

坎塞洛以6年的合同来到曼城，他将在阿提哈德球场效力到2025年夏天，成为继西班牙人罗德里和安吉利诺之后曼城今夏签下的第三个球员。

坎塞洛在一份新闻稿中说:“曼城是一家出色的俱乐部，有一位出色的教练，我很高兴来到这里。他们的一切都给我留下了深刻的印象，从设施到踢球风格。我一直在努力提高自己的水平，赢得奖杯，我相信我能在这里做到这一点，所以现在我真的很期待新赛季的到来，并在英超联赛中检验自己。”

这名葡萄牙后卫在34场比赛中贡献了1个进球和5次助攻，从瓦伦西亚转会后帮助尤文图斯连续8次获得意甲冠军。

他曾为本菲卡和国际米兰效力，并在今年夏天帮助葡萄牙夺得首届欧洲国家联赛冠军。

收购坎塞洛的总成本为6500万欧元(合6000万英镑/ 7290万美元)，尤文以3700万欧元(合34.1万英镑/ 4150万美元)的价格收购了达尼洛。

“若奥是一名优秀的球员，也是一名优秀的攻击型后卫，他会给我们的右路带来真正的威胁。”曼城足球总监特希基·贝吉里斯坦说：“我们对他的进步印象深刻，毫无疑问他会继续在曼彻斯特闪耀。他符合我们在曼城想要的球员形象。他的黄金时代还在前头，他技术娴熟，拥有我们所渴望的身体素质。我很高兴我们得到了他的签字。”

至于尤文图斯，达尼洛已经与俱乐部签署了一份为期五年的合同，直到2024年，在他离开曼城之前，他已经在俱乐部效力了两个赛季。

在他来到英格兰之前，达尼洛效力于皇家马德里、波尔图、桑托斯和米内罗竞技，同时为巴西国家队出场23次。

这位后卫可以在防守的两个边路踢球，上赛季他一共为曼城出场21次，但其中只有11次是在英超联赛中出场的。