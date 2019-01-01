曼城尤文各取所需 坎塞洛达尼洛互换即将完成

这名葡萄牙国脚将与巴西后卫交换位置，从都灵换到曼彻斯特。

作为协议的一部分，尤文图斯边后卫若奥·坎塞洛和曼城的达尼洛将于周一完成一项交换协议，意甲冠军还将获得3000万欧元(2700万英镑/ 3300万美元)的收入。

够力足球可以证实意甲冠军将在接下来的24小时内与曼城对手达成协议，坎塞洛将成为瓜迪奥拉在夏季签下的第四名球员。

随着英格兰夏季转会窗口将于周四关闭，两家俱乐部之间的谈判据信已进入后期阶段，初步迹象显示，达尼洛在意大利每个赛季的收入将在450万欧元左右。

一旦尤文体育主管法比奥·帕拉蒂奇抵达英格兰西北部，敲定交易的细节，谈判有望圆满结束。

据说坎塞洛非常支持这一转会，他希望在周六对阵西汉姆联的英超首场比赛中代表曼城出场。

这位葡萄牙国脚在去年夏天从瓦伦西亚转会到尤文图斯后才成为尤文图斯的一员，转会费为4000万欧元(合3700万英镑/ 4400万美元)。

然而，尽管在2018-19赛季为尤文图斯出场34次，这位25岁的球员似乎已经准备好与英超冠军开启新的篇章。

达尼洛在2017年从皇马加盟曼城。这名巴西人在曼彻斯特期间获得了5座国内奖杯，其中包括两座英超冠军奖杯，他似乎赞同这一转会，希望获得更多的上场时间和奖杯。

现年28岁的他上个赛季只参加了11场联赛，来自埃因霍温的西班牙人安吉里诺夏天的到来将会使挑战变得更加艰巨。

尤文的转会交易可能也不会就此结束，因为俱乐部将继续进行涉及保罗·迪巴拉和罗梅鲁·卢卡库的交换交易。