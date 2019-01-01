曼城少年天才加西亚已经为欧冠做好了准备

这名18岁的西班牙后卫正在伊蒂哈德球场逐渐成名，他现在应该有机会在欧洲赛场上证明自己。

曼城主帅瓜迪奥拉并不是为了给青训球员出场而特意这样做的。

问问菲尔·福登就知道了。

这位19岁的中场球员是英国足坛最令人兴奋的年轻天才之一，但本赛季迄今为止，他在英超联赛只踢了10分钟。

如果福登想要经常上场，他仍然需要证明自己比大卫·席尔瓦或者京多安更有资格被选中。

同样的情况也发生在加西亚和他的年轻中后卫队友泰勒·哈伍德-贝利斯身上，他们也试图在伊蒂哈德站稳脚跟。

然而，随着曼城在周六3-1战胜埃弗顿的比赛中再次暴露出防守的不确定性，这两位新秀可能比福登更有希望赢得更多的比赛时间。

加西亚无疑是最好的选择，他将首先进入首发阵容。

这位18岁的球员本月早些时候首次在英超亮相，尽管不是在压力最大的情况下，当时曼城已经7-0领先沃特福德。

然而，在新的环境下，他看起来仍然像在家里一样，仅仅三天后，他又在普雷斯顿的联赛杯的比赛中，与哈伍德-贝利斯一起，担任曼城防御的中心，再次上演了一场沉着的表演。

加西亚的无缝适应是瓜迪奥拉在冠军联赛中使用西班牙人没有任何问题的原因——即使这是俱乐部最渴望的奖杯。

“他们可以比赛，”瓜迪奥拉在周二C组与萨格勒布迪纳摩的比赛前这样评价加西亚和哈伍德-贝利斯。“毫无疑问，有些时候我们可以利用他们。”

现在只剩下一场比赛了——这似乎是小组中最艰难的一场比赛，客场对阵顿涅茨克矿工队——晋级资格不会是理所当然的。但这不会阻止在需要时所做的改变。

自从9月中旬2-3不敌诺维奇以来，曼城的后防线似乎有所加强——在此后的四场比赛中只失球一次。

然而，在周六对古迪逊公园的比赛中，埃弗顿有8次射门命中目标，这是自瓜迪奥拉2016年执掌球队以来曼城遭遇的最多一次射正。

拉波尔特至少要到新年才能上场，斯通斯要到国际比赛后才能上场，孔帕尼也早已不在，瓜迪奥拉已经把中场弗尔南迪尼奥安排为紧急中后卫。

巴西人自己也承认他对自己是否适合这个位置感到担忧，特别是当曼城遇到快速反击的球队时。

虽然他在对阵矿工和沃特福德的比赛中踢得很轻松，但在古迪逊公园的比赛中，他的表现要艰难得多，多米尼克·卡尔维特-列文和里卡里森的身高和体壮给他带来了很多麻烦。

另一方面，加西亚因其对中后卫角色的理解而受到赞扬。

他两年多前从巴塞罗那的拉玛西亚学院毕业，据他的经纪人说，他的街头智慧超越了他的年龄，打比赛“就像是一个24或25岁的球员一样”。

他阅读比赛的能力很好，能够快速评估危险以及找到自己在球场上最佳位置。他敏锐地意识到一个后卫所需要保持的高位压迫，同时又能对长传球的威胁保持警惕。

控球时，他镇定自若，有信心把球带向前，在高度对抗的的情况下送出短传，或者长传来改变比赛。

加西亚在与普雷斯顿的比赛中已经送出一次助攻——尽管这更多的是由于斯特林在接近中线时的带球跑动，而不是仅仅10码外的传球。

然而，西班牙人最令人印象深刻的是他的成熟。

作为的曼城和西班牙青年队一个天生的领袖，他已经进入了瓜迪奥拉的大名单，他可以毫无畏惧地为他更杰出的队友们提供帮助，也可以凭借自己的战术洞察力接近瓜迪奥拉，就像他在沃特福德8-0获胜之前所做的那样。

“他太机智了，太聪明了，”曼城主教练在对阵迪纳摩的比赛前说。“他的身体没有那么强壮，但他会通过思考来解决问题。

“我喜欢和聪明的人一起工作。他就是其中之一。我可以信赖他。他向我展示了令人难以置信的个性。”

迪纳摩不会被低估——他们4-0大胜意甲的亚特兰大完美地展示了他们在进攻上的威胁。

然而，加西亚的比赛实际上可能更适合欧洲那种更有节制的足球风格，而不是混乱有序的英超联赛。

他身高6英尺(1.83米)，相对来说还是比较苗条的，他可能会在周末更多地受到来访的身体强健的狼队的考验。

因此，欧冠联赛可能是加西亚进一步成长的理想环境。

瓜迪奥拉在这方面也有前车之鉴——在欧洲赛场上给了福登第一次的曼城首发。

这位英格兰U21的国脚也有可能在对阵迪纳摩的比赛中出场，但是无论他在周二晚上做出什么决定，曼城主教练都希望他的年轻球员们知道他们是他未来计划的重要组成部分。

瓜迪奥拉说：“我们希望这些球员能在这里呆上10年、12年，并开创自己的事业。总有一天属于这些年轻球员的时间会到来。我向你保证。下一步就是为了他们。”

与迪纳摩的比赛应该就是加西亚的下一步。